von Ursula Freudig

Frau Willmann, wie kommt es zu einer Betreuung?

Kann eine volljährige Person aufgrund einer psychischen Erkrankung oder körperlichen, geistigen beziehungsweise seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen, so bestellt das Amtsgericht auf Antrag einen Betreuer nach § 1896 BGB für diese Person. Jeder kann einen Antrag auf Betreuung beim Amtsgericht stellen. Familienmitglieder, Ärzte oder auch Nachbarn, wenn sie merken, dass jemand nicht mehr alleine zurechtkommt. Auch die Betroffenen selbst können einen Antrag stellen. Die zuständige Betreuungsbehörde ist das Landratsamt. Es wird immer genau geprüft, ob und in welchen Bereichen eine Betreuung erforderlich ist. Dabei kommt es vor Gericht zu einer Anhörung. Jede Betreuung dauert so lange, wie der Betreute die Hilfe benötigt. Bis zu einer Gesetzesänderung 1992 galt anstelle der rechtlichen Betreuung die Vormundschaft.

Zur Person Andrea Willmann (63) ist in Hohentengen geboren, aufgewachsen, und absolvierte eine kaufmännische Ausbildung. Seit 1979 wohnt sie in Tiengen und hat dort zusammen mit ihrem Ehemann drei Kinder großgezogen. 1996 wurde sie rechtliche Betreuerin beim SKM (Katholischer Verein für soziale Dienste im Landkreis Waldshut). Von 2001 bis 2003 absolvierte sie ein Studium mit Schwerpunkt Bertreuungsrecht an der evangelischen Fachhochschule in Freiburg. Seit 2011 arbeitet sie als selbstständige Berufsbetreuerin. Insgesamt hat sie in diesem Beruf mehr als 24 Jahre Erfahrung. In ihrer Freizeit tanzt und liest sie gerne und Bewegung in der freien Natur bereitet ihr viel Freude.

Was genau ist Ihre Aufgabe?

Meine Aufgabe ist es, die Menschen zu unterstützen. Bei den Finanzen, bei der Integration in Arbeit, bei der Teilhabe am Leben. Ziel ist es, dem Betreuten eine Struktur im Leben und Sicherheit zu geben, um ein möglichst eigenständiges Leben führen zu können. Dabei werde ich auch von verschiedenen sozialen Hilfsorganisationen unterstützt. Ein Ziel ist immer, die Betreuung wieder aufheben zu lassen und die Menschen wieder in die Selbstständigkeit zu führen.

Können Sie Beispiele nennen, was Sie alles machen?

Bei der Gesundheitsvorsorge kann es zum Beispiel um die Beantragung eines Sozialdienstes oder eine Einweisung in eine Klinik gehen. Im Rahmen der Vermögensvorsorge habe ich Zugriff auf die Konten der Betreuten, um beispielsweise zu verhindern, dass Betreute über ihre Verhältnisse leben. Ich helfe Menschen bei der Suche nach Arbeit zum Beispiel in einer Werkstätte für Menschen mit Behinderung, beim Umzug in ein Pflegeheim, begleite auf Ämter, erledige den Schriftverkehr und bearbeite Anträge. Erbrecht, Mietrecht, Sozialversicherungsrecht und so weiter – man hat es wirklich mit vielen Bereichen zu tun. Was wir nicht übernehmen, sind soziale, pflegerische oder gesundheitliche Aufgaben.

Hat Corona Ihre und die Situation Ihrer Betreuten verändert?

Die Menschen vereinsamen. Ihre Ressourcen werden nicht mehr gestärkt, beispielsweise in Werkstätten oder durch Beschäftigungsangebote. Dadurch erhöht sich ihr Hilfebedarf. Auch wir Betreuer sind mehr gefordert, unter anderem durch viele telefonische Kontakte.

Machen Berufsbetreuer und ehrenamtliche Betreuer das Gleiche?

Die ehrenamtlichen Betreuer sind im SKM zusammengeschlossen. Bei einfacheren Fällen setzt das Amtsgericht gern ehrenamtliche Betreuer ein, das können auch Angehörige sein. Bei Menschen, die sich in schwierigeren Lebenssituationen befinden, kommen eher selbstständige Berufsbetreuer zum Einsatz. Berufsbetreuer kommen von außen und haben mehr Abstand als Angehörige. Das ist in vielen Fällen von Vorteil und auch im Sinne der Angehörigen.

Welche Menschen brauchen oft Unterstützung in Form einer Betreuung?

Es sind in der Regel Menschen mit einem körperlichen, geistigen oder psychischen Handicap. Oft sind es psychische Beeinträchtigungen beispielsweise durch Krankheiten wie Borderline, Schizophrenie und bipolare Störungen. Auch Demenz oder Suchtkrankheit können zu einer Betreuung führen. Diese Menschen sind dann oft so in ihre Gedankenwelt verstrickt, dass sie überhaupt nicht mehr handeln können oder falsch handeln.

Was sagen Sie zu Aussagen, dass es Betreuer gibt, die sich an den Menschen bereichern, um die sie sich kümmern?

Wir als rechtliche Berufsbetreuer müssen regelmäßig gegenüber dem Amtsgericht eine Rechnungslegung erstellen. Damit werden sämtliche Einnahmen und Ausgaben belegt. Dabei müssen wir Kontoauszüge vorlegen und Berichte über die persönlichen Verhältnisse dokumentieren. Grundsätzlich gilt, dass wir bei bestimmten Betreuungsmaßnahmen, welche gesetzlichen Vorgaben unterliegen, beim Amtsgericht eine Genehmigung einholen müssen.

Wie viele Menschen betreuen Sie derzeit und wie viele werden insgesamt im Landkreis Waldshut betreut?

Aktuell betreue ich 20 Menschen. Die meisten haben psychische Beeinträchtigungen. Ich bin momentan dabei, die Anzahl zu reduzieren. Früher hatte ich 30 Betreute. Das war schon sehr arbeits- und zeitintensiv. Insgesamt werden derzeit im Landkreis Waldshut 2704 Menschen betreut. 1374 von ihnen durch Berufsbetreuer, die anderen durch ehrenamtliche Betreuer des Vereins SKM. Tendenziell werden es insgesamt eher mehr Betreuungen. Ein Grund hierfür ist, dass die Menschen in Deutschland älter werden und damit die Wahrscheinlichkeit für Krankheiten wie beispielsweise Demenz steigt. Außerdem nehmen die psychischen Erkrankungen zu.

Wer bezahlt die Betreuung?

Beim Amtsgericht wird ein Vergütungsantrag gestellt. Je nach Vermögen des Betreuten wird die Vergütung aus der Staatskasse oder aus dem Vermögen des Betreuten festgesetzt.

Was ist für Sie das Schöne an Ihrer Aufgabe?

Berufsbetreuer zu sein, ist einfach eine wunderschöne und spannende Aufgabe. Es macht mir Freude, Menschen zu unterstützen, mit ihnen die alltäglichen Dinge zu besprechen, Probleme zu lösen, ähnlich wie ein Freund, an ihrer Seite zu stehen. Es ist ein sehr vielseitiger Beruf, weil ich nicht nur Kontakt zu sehr unterschiedlichen Menschen habe, sondern es auch mit vielen Einrichtungen und Behörden zu tun habe. Man kann selbstständig arbeiten und sich die Arbeitszeit selbst einteilen. Auch bekommt man viel zurück. Am Schönsten ist es für mich immer, wenn ich einen Betreuten in die Selbstständigkeit begleiten kann. Zum Beispiel habe ich einem Betreuten bei der Entschuldung geholfen und er hat es geschafft, wieder Fuß zu fassen. Eine weitere betreute Person arbeitet nach einer langen gesundheitlichen Krise nun seit vielen Jahren auf dem ersten Arbeitsmarkt und meistert ihr Leben selbstständig ohne fremde Hilfe. Ich kämpfe für meine Betreuten und konnte schon viele Betreuungen aufheben lassen. „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, steht in unserem Grundgesetz. Das ist auch mein Grundsatz bei der Arbeit mit „meinen“ Betreuten.

Was braucht es Ihrer Ansicht nach, um ein guter Berufsbetreuer zu werden und zu sein?

Man muss sich bewusst sein, dass man eine große Verantwortung hat und dabei immer, soweit als möglich, die Betreuten im Mittelpunkt stehen. Dem Betreuten soll es bei der Betreuung gut gehen. Man sollte Freude im Umgang mit Menschen haben und ihre jeweilige Lebenssituation respektieren. Dabei einfühlsam sein, um sich auf jeden einzelnen einstellen zu können. Der Umgang mit digitalen Medien sollte einem vertraut sein, denn Anträge bei Ämtern und sozialen Einrichtungen werden oft online bearbeitet und übermittelt. Wichtig ist auch die Fähigkeit zur Abgrenzung. Man hat es mit einem ganzen Spektrum an menschlichen Verhaltensweisen zu tun und muss zum Beispiel auch damit umgehen können, wenn man mal beschimpft wird. Außerdem sollte man sich in den verschiedenen Bereichen, in denen man vorrangig tätig ist, auskennen. Viele Berufsbetreuer haben eine Ausbildung im juristischen, kaufmännischen oder sozialpädagogischen Bereich. Man kann sich die Themen eines Betreuers auch ohne Vorkenntnisse aneignen. Zur Weiterbildung werden Seminare angeboten.

Ist Berufsbetreuer ein gefragter Beruf?

Ja, die Betreuungsbehörde des Landratsamtes Waldshut sucht aktuell auch Betreuer in Teil- oder Vollzeit. Die dortige Betreuungsbehörde gehört zum Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe. Dort kann man sich melden und bekommt dann alle Infos.