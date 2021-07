von Ursula Freudig

Die Waldshuter Seniorenwohnanlage „Am Bilgergarten“ des Caritasverbandes Hochrhein hat eine ganz besondere neue Bewohnerin. In der dortigen Edith-Stein Kapelle steht seit Kurzem eine Statue der heiligen Verena. Sie ist rund einen Meter hoch und aus Lindenholz. Die Heilige trägt ihre typischen Attribute, einen Krug und einen Kamm, in den Händen. Geschaffen hat die Statue der Grießener freischaffende Künstler Norbert Berger. Gestiftet hat die Statue eine großzügige, im Glauben verankerte Frau aus dem Landkreis Waldshut, die namentlich nicht genannt werden will.

Der Bildhauer: Norbert Berger aus Grießen hat die Statue aus dem Stück eines halben Lindenholzstammes gefertigt. | Bild: Ursula Freudig

In einer kleinen Feier in der Seniorenanlage wurde die Statue kürzlich im Beisein von rund 50 Personen, hauptsächlich Bewohner der Anlage und Mitarbeiter der Caritas, von Pfarrer Ulrich Sickinger gesegnet. „Das Leben der heiligen Verena ist uns ein Vorbild“, sagte Sickinger. Die Heilige, die sich als überzeugte Christin der Armen und Kranken annahm und der heilende Kräfte zugesprochen wurden, ist Schutzpatronin und Namensgeberin der katholischen Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein, der Caritas-Sozialstation in Waldshut und des Münsters in Bad Zurzach. Ulrike Jensen schlug in der Segnungsfeier den Bogen vom Wasserkrug der heiligen Verena als Zeichen der Gastfreundschaft und ihrer Hinwendung zu den Menschen, zum tieferen Durst in uns, den nur Gott zu stillen vermöge.

Die Edith-Stein Kapelle mit der neuen Verena Statue steht nicht nur den rund 60 Bewohnern der Anlage offen. Jeder kann die Kapelle zur stillen Einkehr besuchen, auch Gottesdienste werden nach Corona wieder in ihr stattfinden. Die Statue ist nicht die einzige in der Seelsorgeeinheit, die die heilige Verena zeigt. Im Pfarrgarten bei der Waldshuter Liebfrauenkirche steht ebenfalls eine, eine weitere in der Oberlauchringer Kirche. Zusätzlich sind etliche kleinere Statuen der Heiligen im Umlauf.