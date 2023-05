Dieser Theaterabend geht unter die Haut! Die Kaiserbühne in Kaiserstuhl (ehemals Laxdal-Theater) zeigt das Schauspiel „Magic Mushrooms“ von Volker Lüdecke. Der Autor wählt ein brandaktuelles Thema – die außereuropäische Flüchtlingsdramatik. Und Regisseur und Schauspieler Peter Niklaus Steiner setzt es überaus berührend und packend um.

Die Bühne ist dunkel. Man hört die lallende Stimme eines Mannes. Dann torkelt er auf die Bühne, ein Spätheimkehrer von einer Party in Rom, der auf dem unwegsamen Gelände zu seinem Auto Pilze entdeckt und sie genussvoll knabbert – magic mushrooms, auch bekannt als „psychoaktive Zauberpilze“. Er philosophiert so vor sich hin, bis er plötzlich in ein Kellerloch stürzt. Dort hat sich mitten in angehäuftem Wohlstandmüll eine illegale Flüchtlingsfrau versteckt, die Nordafrikanerin Kali. Es wird eine schicksalhafte Begegnung, ein Kampf um Leben und Tod.

Denn er, der Italiener Jesus Maria, hat sich beim Sturz schwer verletzt und bettelt um Hilfe. Sie aber – überraschend wortgewaltig – überschüttet ihn mit Vorwürfen: Sie konfrontiert ihn mit italienischen Kriegsverbrechen unter Mussolini, mit der Ausbeutung der Dritten Welt durch Europa und geballtem Hass. Sie höhnt: „Da fällt so einer vom Himmel in mein Land. Eure Industrie macht bei uns alles kaputt! Was gibt Ihnen das Recht dazu?“ Er dagegen verspricht ihr verzweifelt Geld und Unterstützung, falls sie ihm hilft: „Seien Sie Gast in meinem Haus! Ich verrate Sie nicht.“ Und er appelliert an ihr christliches Mitgefühl: „Sie sind verpflichtet, mir zu helfen!“

Erst im Laufe dieses dramatischen Abends erfährt man, dass sie Juristin ist (das erklärt ihre Wortgewalt), dass ihr Sohn und ihr Bruder bei der Flucht ertrunken sind und dass ihr verborgenes Versteck eine christliche Katakombe, aber auch eine Giftfabrik Mussolinis war. Ist da auch Erotik im Spiel? Oder war vielleicht alles ganz anders? Ein Drogenrausch des sorglosen Partygängers, der von sich behauptet: „Mein Leben war ein dauernder Genuss!“?

Das Stück hat zwar einige Schwächen und Längen, aber es ist vor allem der Abend der Schauspielerin Tina Perger: Sie bleibt rätselhaft und unberechenbar bis zum Schluss und spielt überaus reizvoll auf der ganzen Bandbreite von Verlockung, Anklage, Widerspruch und Andeutungen. Umwerfend ist ihr getanzter Temperamentsausbruch. Niklaus Steiner verblüfft erst durch etwas langsame Reaktionen, aber auch das erklärt sich am Schluss, der hier nicht verraten werden soll. Großartig sind die eingeblendete Musik und die wortlosen Videos. Ein betroffenes Publikum dankte mit viel Beifall.

Termine und Karten: Weitere Aufführungen sind am 12,. 14., 19. und 21. Mai um 20 Uhr. Eintrittskarten und Infos gibt es im Internet unter www.kaiserbuehne.ch.