von Claus Bingold

Es wird zu Beginn des neuen Jahres keine Bürgerversammlung in Breitenfeld geben. Geschlossen hat der Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt, die Versammlung mit dem damit verbundenen Rehessen ausfallen zu lassen. Als Ersatz soll ein „Kleines Breitenfelder Mitteilungsblatt“ mit Rückblick auf das vergangene Jahr und einem Ausblick auf 2021 sowie einer Neujahrsbrezel am Bächtelestag verteilt werden.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt beriet der Ortschaftsrat über die Verwendung der Ortschaftsmittel für 2021 in Höhe von 10.300 Euro. Auf der Wunschliste stehen unter anderem die Anschaffungen eines Schnellbaupavillons, von Himmelsliegen und einer Panoramatafel sowie die Obstbaumpflanzaktion 2021 mit Kosten von rund 600 Euro. Außerdem soll aus der Ortschaftskasse ein Auftritt der Stadtmusik Tiengen in Breitenfeld finanziert werden. Einstimmig beschloss der Ortschaftsrat den Kauf eines Schnellbaupavillons, der mit dem bereits vorhandnem Zelt verbindbar ist. Die Kosten dafür betragen zusammen mit einer neuen Sackkarre circa 1920 Euro.

Hilfe für die Landfrauen

Weiterhin stimmte der Ortschaftsrat einem Zuschuss an die Breitenfelder Landfrauen in Höhe von 350 Euro sowie einer einmaligen Zuwendung in Höhe von 150 Euro aufgrund der Corona-Lage zu. In der Sitzung gab Ortsvorsteher Jürgen Bacher unter anderem bekannt, dass bei der diesjährigen Obstbaumpflanzaktion im Oktober 31 Bäume gesetzt werden konnten. Die Aktion soll weitergeführt werden, solange mehr als zehn Bäume bestellt werden.