„Friedas Gartenkaffee“ findet an jedem letzten Sonntag im Monat von 15 bis 17 Uhr in den Räumen der Stoll-Vita-Stiftung in Waldshut statt. So war es auch am vergangenen Sonntag, 25. Juni. Bei schönstem Sommerwetter waren die Tische für die Gäste draußen unter einem schattenspendenden großen Baum gedeckt. Zur großen Überraschung der Gäste erschienen plötzlich 21 Kinder im Alter von dreieinhalb bis 18 Jahren – und jedes hatte eine Geige dabei. Nachdem sie ihre Instrumente ausgepackt und gestimmt hatten, boten sie ein Konzert mit bekannten Melodien für die Gäste. Dies schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Die Musiker brauchten demnach bei ihrem Auftritt keine Noten, sie spielten alles auswendig nach der Suzuki-Methode und mit ihrer tonangebenden Lehrerin Agathe Jerie. Sie unterrichtet die Musiker, die ihr Instrument wie ihre Muttersprache lernen. Con Cuore nennt sich die private Geigenschule aus Wetzikon in der Schweiz. Die Kinder wurden von ihren Eltern begleitet, die in dem kleinen Streichorchester zum Teil auch im Hintergrund mitwirkten, schreiben die Veranstalter weiter in der Pressemitteilung.

Die Gäste von „Friedas Gartenkaffee“ waren freudig überrascht und staunten über die Musikalität der kleinen und größeren Geiger. Es gab viel Applaus, sodass immer noch ein weiteres Musikstück gespielt wurde. Das war ein wunderbares musikalisches Erlebnis für alle Besucher.

Das Angebot: „Friedas Gartenkaffee“ findet an jedem letzten Sonntag im Monat von 15 bis 17 Uhr in den Räumen der Stoll-Vita-Stiftung, Brückenstraße 15, in Waldshut statt. Auch in Tiengen und Wutöschingen gibt es Termine für das Treffen von Menschen mit und ohne Demenz. Die Organisation von „Friedas Gartenkaffee“ hat Mit-einander Hochrhein, die lokale Allianz für Menschen mit Demenz, inne.