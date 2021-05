von Manfred Dinort

In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates stellten die stellvertretende Ortsvorsteherin Petra Obrist und Metallbauer Hubert Strittmatter aus Schwörstadt ihren Entwurf vor, eine rostfreie Metalltafel mit der Aufschrift „Herzlich willkommen in Eschbach“. Darunter Freiflächen für Ankündigungen der Vereine, am oberen Rand die Konturen typischer Symbole, wie etwa ein praller Apfel als Symbol für die ausgedehnten Streuobstwiesen des Liederbachtales.

Waldshut-Tiengen Der BUND Waldshut-Tiengen hat Arbeitseinsätze am laufenden Band Das könnte Sie auch interessieren

Was jetzt noch pures Metall ist, soll später mit lebhaften Farben die Blicke der Passanten und der Automobilisten auf sich lenken. Angedacht wurde auch, das Schild zu beleuchten. „Ich hoffe, dass wir im Herbst, bei einem Stehempfang, auf das neue Schild anstoßen können“, so Petra Obrist.

Eschbach Eschbach wurde am 1. Juli 1971 in die Stadt Waldshut eingemeindet. Seit den Gemeinderats- und Ortschaftratswahlen im Mai 2019 ist der Ortschaftsrat mit drei Frauen und drei Männern besetzt: Petra Obrist, Kerstin Schupp und Barbara Zieß sowie Matthias Schupp (Ortsvorsteher), Andreas Zieringer und Stefan Weißer. Eschbach hat, Stand Dezember 2015, 469 Einwohner.

Sie dankte der Gruppe, die an dem Entwurf mitgearbeitet hatte, darunter Vertreter der Vereine, Jugendliche der Kolpinggruppe und ihre Kollegin vom Ortschaftsrat, Barbara Zieß. Unter den Zuhörern regte Harald Würtenberger an, die Tafel größer anzufertigen, „damit die Autofahrer sie besser wahrnehmen können“. Ortsvorsteher Matthias Schupp sagte zu, erst eine Probetafel aufzustellen, dann zu entscheiden.

Fußweg wird saniert

Beschlossen wurde auch, den teils steilen Fußweg von der Reblandstraße hinunter zur Buckmattstraße zu sanieren. Der Weg werde gerne genutzt, sei inzwischen aber in einem verwahrlosten Zustand. Das Problem ist, dass der Weg teilweise über privates Gelände führt und inzwischen von einem Neubau tangiert wird. Der Besitzer, der in der Sitzung anwesend war, sagte aber zu, das erforderliche Gelände zur Verfügung zu stellen. Aber auch andere Bereiche des Weges, so Matthias Schupp, müssten komplett neu gemacht werden. Dabei rechne er mit der Hilfe der Vereine. Die Kosten für das Geländer, die Treppenstufen hinauf zur Straße und andere Sicherungsmaßnahmen werde der Ortschaftsrat übernehmen.

Waldshut-Tiengen Großputz in den Waldshuter Ortsteilen: So wird Müll in Zeiten von Corona gesammelt Das könnte Sie auch interessieren

Dann stellte der Ortsvorsteher das neue Brandschutzkonzept für das Gemeindehaus vor. Dazu seien sieben neue, brandschutzkonforme Türen erforderlich und kleinere Umbaumaßnahmen, auch im Keller. Die Kosten bezifferte er mit rund 40.000 Euro. Seitens der Eltern wurde vorgeschlagen, auf dem Kindergartenspielplatz beim Gemeindehaus eine Kiste für Spielgeräte aufzustellen, wo auch die Möglichkeit bestünde, das zuhause nicht mehr benötigte Spielgerät einzubringen.

Antonia Kiefer, Kreisrätin der Grünen und Mitglied des Stadtrates, überreichte ein Gemälde von Eschbach, das aus Anlass der 30-jährigen Eingemeindung in die Stadt angefertigt wurde, „für die Ortschaft zur freien Verfügung“.