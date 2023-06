Eine Fotoausstellung mit Bildern der ukrainischen Fotografin Olga Panina ist noch bis zum 16. Juli im Foyer der evangelischen Versöhnungskirche in Waldshut zu sehen. Ausgestellt waren die Bilder bereits zuvor in Tiengen. Die Ausstellung soll ein Dankeschön der ukrainischen Flüchtlinge an die ehrenamtlichen Helfer im Landkreis Waldshut sein.

Organisiert hat die Ausstellung die Ehrenamtskoordinatorin in der Flüchtlingshilfe Marion Pfeiffer zusammen mit dem Helferkreis und der Stadt. „Olga Panina hatte mich angesprochen und sagte, die Ukrainer wollten sich bedanken für die Unterstützung, die sie erfahren hatten. Wir hatten uns überlegt wie wir das darstellen könnten und hatten Porträts von Geflüchteten und Ehrenamtlichen gemacht“.

Damit hätten sie den Ehrenamtlichen ein Gesicht geben wollen. Auf den Bildern kommen Geflüchtete und Ehrenamtliche zu Wort. „Ohne Ehrenamt würde vieles in Deutschland schlecht oder gar nicht funktionieren“, sagte Pfeiffer. Sie seien froh, die Bilder jetzt in der Versöhnungskirche ausstellen zu können.

„Wir machen das gerne, es macht uns immer noch betroffen , dass der Krieg immer noch nicht zu Ende ist. Für uns ist es wichtig, gut miteinander zu leben, es geht auch anders, ohne Gewalt und Krieg“, sagte Pfarrer Wieland Bopp-Hartwig. Warum helfen Ehrenamtliche und was haben sie genau gemacht? Ihre Beweggründe sind vielfältig, die Aktivitäten zahlreich. „Sie helfen, weil es sich um Menschen handelt oder weil sie einfach anpacken wollten.“

Was sagen die Geflüchteten wiederum? „Die Ehrenamtlichen waren Engel, die uns Flügel und Zuversicht für eine bessere Zukunft gegeben haben. Wir haben wunderbare Menschen getroffen. Wir fühlen uns dank der freiwilligen Helfer wie zu Hause und ohne die Hilfe der Ehrenamtlichen hätten wir es nicht geschafft.“

Die Ausstellung ist geöffnet zu den Gottesdienstzeiten sowie mittwochs und donnerstags von 15 bis 17 Uhr.