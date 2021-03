Mit einer Art von Entführungsgeschichte unterhielt der Alb-Bote am 30. April 1878 seine Leser und schilderte „einen eigentümlichen Vorfall von gestern“. Dabei ging es um eine Kutsche des „Krone“-Wirts M. von Tiengen, die dieser zum Waldshuter Bahnhof beordert hatte, um Gäste aus dem nur bis dorthin fahrenden Zug abzuholen.

„Um halb zehn Uhr bei ziemlicher Dunkelheit raste eine zweispännige Chaise in sausendem Galopp vom Bahnhof her durch das Obere Tor und im nächsten Moment schon zum Unteren Tor hinaus“, zitierte der Artikel Beobachtungen der Waldshuter Innenstadtbewohner. „Alles ging mit solch rasender Geschwindigkeit, dass Fußgänger nicht schnell genug fliehen konnten, in den Häusern aber alles erschrocken an die Fenster sprang in der Meinung, die Pferde wären durchgebrannt und ein Unglück unvermeidbar. In der Dunkelheit konnte man nur so viel bemerken, dass die Chaise mit einem Schimmel links und rechts mit einem dunklen Pferd bespannt war, während auf dem Bock ein Mann saß, welcher aber keine Miene machte, die Pferde aufzuhalten oder das Fuhrwerk zu bremsen.“

Was aber war davor passiert? Die vom Zug abgeholten Personen und der Kutscher waren noch in einer Restauration beim Bahnhof eingekehrt, wo sie etwas später zu ihrem Erschrecken erfuhren, dass ihre auf der Straße abgestellte Kutsche in Richtung Waldkircher Straße entschwunden war. Worauf sie sich zu Fuß nach Tiengen aufmachten, während einige Zeit später „der Kunstreiter Grasmück mit einem Schnellläufer (schnelles Pferd, Red.) die Verfolgung der Kutsche aufnahm und sie in Nähe Waldkirch einholte“, hieß es. Pferde und Kutsche standen ruhig auf der Straße, doch sonst war niemand weit und breit zu sehen.

Als die erschöpften Fußgänger endlich in Tiengen eintrafen, machte sich der „Krone“-Wirt mit einem Einspänner sofort nach Waldshut auf und konnte seine dort gerade von Kunstreiter Grasmück zurückgebrachte Kutsche wieder in Empfang nehmen. „Wer hat nun das Fuhrwerk entführt? Das ist und bleibt ein Rätsel“, endete der Artikel.