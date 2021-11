Der Nikolaus bringt braven Kindern zwar erst im kommenden Monaten Geschenke. Für die Neugeborenen auf der Säuglingsstation des Klinikums Hochrhein in Waldshut gibt es in diesen Tagen jedoch bereits die erste Bescherung ihres Lebens. Möglich macht dies eine Parfümwerbung.

Eine Drogeriemarktkette hatte in ihrem Prospekt nämlich Folgendes angepriesen: Beim Kauf eines Parfümflakons ab 50 Millilitern Füllmenge erhalten Kunden ein flauschiges Bärchen gratis dazu. Bei einem Mann aus Waldshut-Tiengen erzielte das Angebot die beabsichtigte Wirkung: „Selbst in meinem Alter von 43 Jahren steckt doch immer noch ein kleiner Junge in mir, der nun unbedingt diesen Plüschbären haben wollte“, schreibt er an die Redaktion.

Eine Tasche Teddys für die Neugeborenen im Klinikum Hochrhein. | Bild: Peter Feldkamp

Mit einem Begleiter machte er sich auf in eine Filiale jener Drogerie in der Waldshuter Kaiserstraße. Während die beiden Herren an verschiedenen Duftnoten schnupperten, kam dem einen spontan der Gedanke, den Teddy nicht für sich selbst zu behalten, sondern ihn und weitere Artgenossen für Kinder im Krankenhaus oder auf einer Krebsstation zu spenden.

Genauso spontan erklärten sich mehrere Verkäuferinnen dazu bereit, so viele Parfüms aus eigener Tasche zu kaufen, dass ein ganzer Einkaufskorb mit Plüschbären zusammen kam. Und noch spontaner erfolgte die Übergabe: Dem anderen Herr war nämlich noch im Geschäft eingefallen, direkt hinüber zum Krankenhaus zu gehen, um die Tasche voller Teddys zu überreichen. Das nennt man mal eine dufte Idee.