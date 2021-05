von Ursula Freudig

Für viele junge Menschen ist es nach der Schule eine echte Option: Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) oder das etwas weniger bekannte Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ). Seit etlichen Jahren bietet die Stoll-Vita-Stiftung in der Brückenstraße in Waldshut FÖJ-Plätze an. Zum dortigen Gelände gehört ein großer öffentlicher Garten mit Teich und Gewächshaus und vielen Gemüse- und Kräuterbeeten, die im Rahmen verschiedener Projekte auch von Externen bewirtschaftet werden. Seit September vergangenes Jahr und noch bis Ende August arbeiten Sarah Rebmann (20) aus Eggingen und Daniel Fonseca (20) als FÖJler in dem Garten.

Arbeitsort drinnen: Der Blick in das Gewächshaus der Stoll-Vita-Stiftung, in den es für die beiden FÖJ‘ler auch immer jede Menge zu tun gibt. | Bild: Ursula Freudig

Die Beiden haben 2020 ihr Abitur am Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium an der Waldshuter Justus-von-Liebig-Schule abgelegt. Den Freiwilligendienst in der Stiftung sehen sie als Chance an, entsprechend ihrer Interessen dazuzulernen und sich über ihre weiteren beruflichen Schritte klar zu werden. Ein Taschengeld – rund 350 Euro zahlt die Stiftung pro und Monat für jeden FÖJler– springt dabei auch noch heraus.

Tee- und Salbenherstellung: Die beiden FÖJ‘ler beschäftigen sich auch mit der Verarbeitung von Pflanzen. | Bild: Ursula Freudig

Die Einsatzfelder der Beiden sind vielseitig. Neben allen gängigen Gartenarbeiten gehört beispielsweise auch die Herstellung von Tees und Salben sowie die Mitwirkung bei sonstigen Angeboten der Stiftung wie Ausstellungen zu ihren Aufgaben. Wenn Schülergruppen zum Gärtnern kommen, helfen sie ebenfalls mit. Hinzu kommen Sonderprojekte wie kürzlich der Bau von Hochbeeten. Handwerkliches Geschick und Muskelkraft beim Füllen der Hochbeete mit Erde waren gefragt.

Mit Muskelkraft: Sarah Rebmann und Daniel Fonseca haben ein Hochbeet gebaut und gefüllt. | Bild: Ursula Freudig

Sarah Rebmann und Daniel Fonseca schätzen es, dass sie weitgehend selbstständig arbeiten können. Wenn nötig, haben sie aber mit Gärtnermeister Wilfried Jäger jederzeit einen kompetenten Ansprechpartner. „Er hat ein sehr großes Wissen, man kann ihn alles fragen“, sagt Sarah Rebmann. Die beiden FÖJler können sich mit eigenen Ideen kreativ einbringen. Sarah Rebmann ist zum Beispiel grafisch begabt und hat schon etliche Schilder für Beete entworfen. Daniel Fonseca ernährt sich vegan. „Veganer müssen darauf achten, dass sie alle Nährstoffe zu sich nehmen“, sagt er und hat deshalb ein veganes Beet angelegt mit Pflanzen, die gut zur Deckung dieser Nährstoffe geeignet sind wie Linsen, Brokkoli und Kichererbsen.

Die Jugendfreiwilligendienste Jugendfreiwilligendienste dienen nach dem Jugendfreiwilligengesetz der Förderung der Bildungsfähigkeit junger Menschen und stellen eine Sonderform des bürgerschaftlichen Engagements dar. Die bekanntesten sind: Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) zum Beispiel in Altenheimen, Krankenhäusern, Rettungsdiensten, Schulen und Kindertageseinrichtungen; das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) zum Beispiel in der Landschafts- und Tierpflege, im Gartenbau, der Land- und Forstwirtschaft sowie in Natur- und Umweltschutzverbänden der Internationale Jugendfreiwilligendienst (IJFD) für Dienste im Ausland in verschiedenen Bereichen. Für alle drei Dienste gilt unter anderem: Bewerber dürfen bei Dienstende nicht älter als 27 Jahre sein, die Dauer ist in der Regel zwölf Monate, es wird kein Lohn, sondern ein Taschengeld bezahlt, Freiwillige sind grundsätzlich gesetzlich sozialversichert und die Bewerbung erfolgt bei anerkannten Trägern wie beispielsweise der Landeszentrale für politische Bildung. Dort sind neben der Stoll-Vita-Stiftung als Einsatzstelle für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (www.foej-bw.de) im Landkreis Waldshut gelistet: Der Eulenhof in Dogern, der Windberghof in St. Blasien und das Sigma-Zentrum in Bad Säckingen. Wo noch Plätze frei sind für das FÖJ 2021/22 zeigt die Lise ebenfalls. Weitere Infos finden Sie hier

Der Besuch von fünf Seminaren, die zum Leidwesen von Sarah Rebmann und Daniel Fonseca bislang teilweise wegen Corona über das Internet angeboten wurden, gehört zu jedem FÖJ dazu. Oft bleibt die Verbindung zwischen FÖJlern und der Stoll-Vita-Stiftung über das eine Jahr hinaus bestehen. Gärtnermeister Wilfried Jäger pflegt die Kontakte und freut sich, wenn ehemalige „Schützlinge“ durch das FÖJ berufliche Perspektiven bekommen haben, was immer einmal wieder der Fall wäre. „Unsere FÖJler sind einfach klasse“, bringt es Adelheid Kummle, Vorstandsvorsitzende der Stoll-Vita-Stiftung, auf den Punkt. Die zwei FÖJ-Plätze der Stoll-Vita-Stiftung für September 2021 bis August 2022 sind bereits vergeben.