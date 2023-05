Mit einer Überraschung begann Martin Conrath seine Autorenlesung in der Stadtbibliothek in Waldshut: Er zeigte einen großflächigen Trailer, der ahnungsvoll ein kriminelles Geschehen andeutet: „Denn Bilder sagen mehr als 1000 Worte“, so der Autor. Damit stimmte er die leider nicht sehr zahlreichen Besucher auf seinen Spionageroman „Das Archiv des Teufels“ ein, der 1952 in der politisch aufgeheizten Zeit des Kalten Krieges spielt, aber auch in das brutale Geschehen des Zweiten Weltkriegs zurückblendet.

Martin Conrath (63) ist Musiker, Journalist und Schriftsteller und lebt heute in Düsseldorf. Er liest leise und schnell und blickt immer wieder auf, um das Geschehen zu kommentieren. Sein Protagonist, der amerikanische Major Robert Bennett, soll die Vergangenheit des ehemaligen Nazis Sigfried Heiderer ermitteln, der 1941 an Massakern in der Ukraine beteiligt gewesen sein soll und der als Minister in der neuen Regierung Adenauer vorgesehen ist. Aber auch die Russen sind an dessen Vergangenheit interessiert und setzen die Top-Agentin Anna Münzinger von der Staatssicherheit auf diesen Fall an. Heiderer soll 1941 in Lemberg auch Bennetts Bruder Ted erschossen haben.

Immer wieder wechselt der Autor die Ich-Erzähler, die Perspektiven und die Handlungsspielplätze. Er lässt ein kompliziertes Geflecht von Beziehungen in Zeiten des Kalten Krieges entstehen. Als es endlich zu der dramatischen Begegnung zwischen Bennett und Anna Münzinger kommt und die konzentrierten Zuhörer anfangen, Zusammenhänge zu erahnen und von der Handlung gepackt werden, bricht der Autor lächelnd ab: „Wie es zwischen den Beiden weitergeht, können Sie ja im Buch erlesen“, meint er vergnügt und stellt sich den Fragen des Publikums.

Man erfährt, dass der Auslöser zu seinem Buch ein sehr persönlicher Fund von Predigten und Briefen seines eigenen Großvaters war: „Ich wollte kein Geschichtsbuch schreiben. Alle Namen sind frei erfunden.“ Doch er hat gut recherchiert und erklärt die damalige hochbrisante Weltlage zwischen Amerikanern, Deutschen und Russen. Der Frage eines Zuhörers, ob dieses Buch nicht verfilmt gehöre, stimmt er sofort zu: „Mein Hauptdarsteller, der Amerikaner Bennett, müsste jedenfalls von Brad Pitt gespielt werden.“ Doch zunächst signiert er nach dieser spannenden Lesung bereitwillig seine Bücher.

Das Buch: Martin Conrath, „Das Archiv des Teufels“, Gmeiner Verlag, 14 Euro.