von sk

In der Nacht zum Dienstag, 23. März, haben laut Polizei vermutlich die gleichen Täter im Waldshuter Ortsteil Eschbach zwei Diebstahlsversuche unternommen.

Gegen 2.30 Uhr wurde versucht, in ein Haus in der Reblandstraße einzubrechen. Als die Alarmanlage auslöste, suchte der oder die Einbrecher das Weite. Am Haus hinterließen sie einen Sachschaden von rund 2000 Euro.

Zweiter Einbruch

Gegen 4 Uhr dürfte dieselbe Täterschaft in die Garage eines Einfamilienhauses im Panoramaweg eingedrungen sein. In der Garage wurde ein Auto durchwühlt. Der oder die Täter dürften durch das Herannahen des Eigentümers gestört worden sein.

Ebenfalls in dieser Nacht wurde ein geparkter Mercedes-Geländewagen in der Oberen Haspelstraße in Waldshut nach Wertsachen durchsucht. Hierbei wurde eine Konsole beschädigt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde in keinem Fall etwas gestohlen. Die Ermittlungsgruppe Einbruch bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen unter der Telefonnummer 07741/831 60.