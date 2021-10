von Claus Bingold

Bereits im März des vergangenen Jahres hatte die Sparkasse Hochrhein das neue Sparkassen-Center in der Tiengener Hauptstraße 77 eröffnet. Inzwischen ließ es die aktuelle Corona-Lage zu, die beiden neuen Gebäude mit einer Eröffnungsfeier auf dem Marktplatz der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Unter den zahlreichen Gästen begrüßte Heinz Rombach, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Hochrhein, neben seinem Stellvertreter Wolf Morlock Oberbürgermeister Philipp Frank, den Architekten Ernesto Preiser sowie die beiden ehemaligen Vorstandskollegen Edwin Bürsner und Roland Supper. Außerdem hatten sich im Zelt auf dem Marktplatz zahlreiche am Bau beteiligte Handwerker eingefunden. Von den 52 am Bau beteiligten Betrieben kommen 41 aus der Region.

In seiner Festrede ging Rombach detailliert auf die Geschichte der Sparkasse ein, die im Jahr 1929 mit der Eröffnung einer Hauptzweigstelle der Bezirkssparkasse Waldshut begann. Ab 2014 gab es Überlegungen, die beiden Standorte am Kirchplatz und in der Hauptstraße zusammenzulegen. Im Juli 2017 wurde der Beschluss für den Neubau in der Hauptstraße gefasst. Nach etwas mehr als zwei Jahren konnte das neue Sparkassen-Center in Betrieb genommen werden.

Oberbürgermeister Philipp Frank würdigte die beiden neuen Gebäude, die er als „städtebaulichen Leuchtturm“ bezeichnete, als deutliche Bereicherung für Tiengen. „Sie sind prägend für das ganze Quartier um den Marktplatz.“ Architekt Ernesto Preiser berichtete von baulichen Herausforderungen nach dem Abriss des alten Gebäudes. Eines der Nachbargebäude, es steht unter Denkmalschutz, habe sich als extrem baufällig erwiesen. „Den beauftragten Spezialfirmen gelang nahezu perfekte Arbeit“, lobte er. Über die Zusammenarbeit mit den Handwerkern sagte Preiser: „Selten hat man bei Bauvorhaben dieser Größenordnung ein so tolles Miteinander.“

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von der Gruppe Original Storchenturm Musikanten, einer kleinen Besetzung der Stadtmusik Tiengen. Im Anschluss hatten die Besucher die Möglichkeit, die Gebäude zu besichtigen. Die Kosten für den Neubau, zwei Gebäude an der Hauptstraße und am Marktplatz mit einer Nutzfläche von insgesamt 855 Quadtratmetern, beliefen sich auf rund 9,95 Millionen Euro. Die Geschäftsstelle ist barrierefrei.