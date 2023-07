Die Teilnehmer des Technikerlehrgangs an den Gewerblichen Schulen Waldshut hatten jüngst die Gelegenheit zum Besuch des Unternehmens Hitachi Energy, das weltweit nachhaltige Lösungen im Bereich Strom- und Energiesysteme liefert. Bei der Besichtigung des Unternehmensstandorts im schweizerischen Baden konnten die 17 angehenden staatlich geprüften Techniker und ihre zwei Lehrer aufschlussreiche Einblicke in die Entwicklung, Produktion und Testung von Energieversorgungsanlagen gewinnen, heißt es in einer Pressemitteilung. Darüber hinaus gab Projektleiter Heinrich Befuss, der 2012 selbst seinen Techniker-Abschluss an der Fachschule für Technik in Waldshut erworben hat, zusammen mit seinen Kollegen Auskunft über ihr Einsatzgebiet. Auch die vielfältigen Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten im Unternehmen wurden vorgestellt. In dem zweijährigen Lehrgang der Fachschule für Technik im Profil Automatisierungstechnik/Mechatronik an den GSWT werden berufsrelevante Inhalte der Elektrotechnik, der Informatik und der Maschinentechnik vermittelt.

Voraussetzung für die Teilnahme sind der Facharbeiter- oder Gesellenbrief, das Abschlusszeugnis der Berufsschule und mindestens 18 Monate Berufserfahrung zu Beginn der Ausbildung. Mit der erfolgreichen Abschlussprüfung zum „Staatlich geprüften Techniker“ erwerben die Absolventen gleichzeitig den Titel „Bachelor Professional“ sowie die Fachhochschulreife für ein weiterführendes Studium.

