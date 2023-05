Beim letzten Monatstreff des Geschichtsverein Hochrhein referierte der Nachfahre eines Flößer- und Waldbauerngeschlechtes, Gustav Heinzelmann, über die Geschichte der Flößerei im Schwarzwald. Durch seinen Urgroßvater besteht eine regionale Verbundenheit mit dem Schwarzwald, denn dieser war Waldbauer und Flößer in Reinerzau bei Alpirsbach. Heinzelmann berichtete über die Anfänge der Flößerei, die bis in die Zeit der Römer zurückgeht und bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts dauerte. Es war die einfachste Art, Holz zu transportieren. Die Zuhörer erfuhren auch Details über die Hölzer, die zum Flößen geeignet waren.

Der Referent zeigte auch eine spezielle Flößerkarte, wo die Holzlagerplätze und die Flusshindernisse eingetragen waren. Etwa um 1680 begann der Holzhandel mit den Niederlanden, denn das Holz – mit dem Schiffe gebaut wurden – konnte dort für das 30-Fache verkauft werden und dies war natürlich ein Anreiz für die verschiedenen Flößergilden, sich die besten Abnehmer für ihre Holzstämme zu suchen. Herr Heinzelmann hat bei seinen Nachforschungen auch die Eitelkeiten und Feindseligkeiten der verschiedenen Flößergilden entdeckt. So gab es etwa kein Auskommen zwischen den Flößern aus Schiltach und denen aus Wolfach, die wiederum nicht gut auf die Schenkenzeller Flößer zu sprechen waren.

Er erzählte auch, dass, wenn ein Flößer keiner Flößergilde angehörte und Holz nach den Niederlanden transportierte, dieser das Holz in Köln abliefern musste und es ihm untersagt war, den weiteren Transport vorzunehmen. Den Weitertransport übernahmen dann organisierte Flößer und verkauften dann das Holz in Holland. Um den Qualitätsstandard der Bäume für den Schiffsbau zu sichern, reisten holländische Abnehmer in den Schwarzwald, um sich Bäume für ihre Zwecke auszusuchen und sie zu markieren, damit am Ziel es keine Zweifel über die Rechtmäßigkeit des Besitzers gab.

In Mannheim wurden dann zum weiteren Transport zwei kilometerlange Flöße mit mehreren Etagen erstellt, um auch andere Waren vom Oberrhein nach Holland zu schaffen. Während des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) wurde die Flößerei auf dem Rhein eingestellt, da die Rheinebene zum Kriegsschauplatz geworden war.

Heinzelmann ging auch kurz auf die Flößerei auf dem Flüssen im Landkreis Waldshut ein. Die Flößerei auf dem Hochrhein begann erst im 15. Jahrhundert und endete 1927, als das letzte Floß in Basel ankam.