von Philipp Zimmermann

Zuletzt hatte er seine Praxis im schweizerischen Klingnau unweit von Waldshut. Jetzt ist ein aus Indien stammender deutscher Arzt, der Schulden in Millionenhöhe hatte, im Alter von 85 Jahren eines natürlichen Todes gestorben. In Deutschland, wo der Mediziner früher seinen Wohnsitz hatte, war ihm wegen Betrugs und Steuerdelikten die Berufsausübungsbewilligung als Arzt entzogen worden. Auch in der Schweiz kam er mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt.

Die Schulden

Der Arzt hat in seinen Schweizer Jahren Schulden angehäuft. Die Forderungen laut aktuellem Betreibungsregisterauszug summieren sich auf mehr als eine Million Franken – 477.000 Franken betreffen Verlustscheine. Mehr als 282.000 Franken forderte ein deutsches Inkassobüro, rund 230.000 Franken betreffen Steuerschulden an Bund, Kanton und Gemeinde. Zahlreiche Juristen, die ihn vertraten, betrieben ihn wegen offener Honorare oder ließen pfänden.

Verbleib unklar

Ende August 2020 meldeten sich der Arzt und seine Frau bei der Gemeinde Klingnau ab und gaben das indische Mumbai als neuen Wohnort an. Dort wurde er 1935 geboren. Recherchen zeigen: Zwar haben die Ehefrau und seine Kinder sein Erbe ausgeschlagen. Gläubiger haben ihre hohen Forderungen aber keineswegs abgeschrieben. Sie wollen nun die Witwe belangen. Es geht um fingierte Arztrechnungen, die in der Praxis des Arztes für Dutzende angebliche Patienten abgerechnet worden sein sollen. Ein Problem: Der Aufenthaltsort der Frau ist unklar.

In Dortmund

Der Arzt war 33 Jahre lang in Dortmund und drei Jahre in der Kleinstadt Schwerte als Hausarzt tätig. Ein viel höheres Einkommen erzielte er durch einen Handel mit gefälschten Medikamenten. Diese lagerte er in einem Container vor seinem Wohnhaus in Dortmund, bevor er sie nach Indien exportierte. Damit verdiente er Millionen. Die Einnahmen verheimlichte er dem Fiskus, doch Fahnder kamen ihm auf die Spur. In mindestens elf Fällen wurde er Mitte der 1990er Jahre wegen Steuerhinterziehung verurteilt.

Im Aargau

Der Fall steht für ein Versagen des kantonalen Departements Gesundheit und Soziales (DGS). Es erteilte dem Mediziner 2008 die Bewilligung, im Aargau als Hausarzt praktizieren zu dürfen. Er eröffnete seine Praxis in Klingnau im August 2008, mit 73 Jahren. Dabei war ihm in Deutschland nach mehreren Gefängnisstrafen wegen Betrugs und Steuerdelikten die Berufsausübungsbewilligung als Arzt entzogen worden.

Recherchen

Der Kanton hatte davon keine Ahnung. Erst Recherchen der „Aargauer Zeitung“ deckten dies auf. Die Beamten des DGS hatten sich nur eine Kopie seiner deutschen Approbation als Arzt vorlegen lassen. Das Originaldokument, versehen mit einem Prägestempel, hatte er in Dortmund abgeben müssen. Zudem fragten die DGS-Mitarbeiter bei der falschen deutschen Behörde, einer Kassenärztlichen Vereinigung, wegen seines Leumunds nach. Dort wies man das DGS nicht auf die Bezirksregierung hin, die zur Auskunft befugt war.

Die Strafverfahren

Anhängig war bei der Praxiseröffnung im Aargau ein weiteres Strafverfahren in Deutschland: Im November 2009 verurteilte das Landgericht Hagen den Arzt wegen Vortäuschens einer Straftat und versuchten Betrugs zu einer Haftstrafe von einem Jahr auf Bewährung. Anlass waren vorgetäuschte Einbruchsdiebstähle. Bis zum ersten Rechtsstreit in der Schweiz dauerte es nicht lange. Der Mediziner übernahm in Klingnau die Praxisausstattung eines Kollegen, der in Rente ging, blieb diesem aber rund 60.000 Franken schuldig – bis er vor dem Bundesgericht verlor. Wegen Verfehlungen, etwa dem illegalen Verkauf von Medikamenten, wurde der Arzt im September 2014 vom DGS mit 3000 Franken Bußgeld belegt. Das Bezirksgericht Zurzach verurteilte ihn im März 2016 wegen mehrfachem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Bewährungs-Freiheitsstrafe von zwei Jahren.

Weitere Verfehlungen

Zuschauer vor Gericht waren DGS-Mitarbeitende. Doch statt ihm die Bewilligung zu entziehen, wartete der Kanton ab, bis das Urteil im Mai 2017 rückwirkend rechtskräftig wurde. Der Arzt wehrte sich mit juristischen Mitteln und durfte weiter Patienten behandeln. Erst das Bundesgericht verbot ihm per Zwischenentscheid vom 4. Dezember 2018 unverzüglich jegliche ärztliche Tätigkeiten. Der Aargauer Regierungsrat mit Franziska Roth (SVP) als damaliger DGS-Chefin sowie das Obergericht hatten zuvor davon abgesehen. Der Mediziner fiel auch beim Krankenkassenverband Santésuisse auf, weil er überhöhte Rechnungen ausstellte. Es kam für 2014 zu einem Vergleich mit einer Rückzahlungsforderung. Laut einer Krankenkasse besserte sich seine Abrechnungspraxis keineswegs. Mit dem Tod des Mannes wird ein Urteil des Aargauer Verwaltungsgerichts zu seiner Ausweisung aus der Schweiz hinfällig.