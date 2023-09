Ein verwunschener Ort, der Teufelskessel am Wasserfall, „eine schaurig schöne und unheimliche Stätte“, liegt auf Gurtweiler Gemarkung. Am nördlichen Dorfausgang in Richtung Schlüchttal „gelangen wir zu einer steinernen Brücke, unter welcher der Haselbach dahin rauscht, um sich gleich darauf mit der Schlücht zu vereinigen.“ Das steht in einem alten Reiseführer aus dem Jahr 1897.

Der Zutritt zum Wasserfall über den schmalen Fußpfad ist zwar zurzeit aus Sicherheitsgründen vorübergehend verboten. Die Geschichte jedoch, die dem Wasserfall den Namen „Teufelskessel“ verlieh, ist wirklich teuflisch. Denn dort, wo an einem hohen Felsen, über welchen der Haselbach seine Wasser in das unten ausgehöhlte Becken wälzt, dort wo „im tiefen Waldesdüster beim Anblick des schäumenden und tosenden Elementes“ so ist im Reiseführer zu lesen, man sich nicht „einer gewissen Beklommenheit erwehren könne“, dort geschah einst ein teuflischer Mord.

Tragische Liebesgeschichte

Diesen mystischen, menschenleeren Platz wählte denn auch einst der „lange Peter von Remetschwiel“, ein Salpeteranführer, für seine beabsichtigte Mordtat. Er wollte seinen Nebenbuhler, der ebenfalls die Tochter des Haselbacher Müllers begehrte, aus dem Wege räumen. Weiter ist zu lesen: „Aber durch die unvermutete Dazwischenkunft der Geliebten wurde jedoch der Junker von Ofteringen gerettet, und das Becken des Wasserfalles wurde (etwa um 1740) zum Grabe für den „langen Peter“.

Diese tragische Liebesgeschichte begleitet die Handlungen des ersten Salpeteraufstands im „Hotzenwaldroman“ von Alexander Würtenberger. Die Handlung beginnt im Jahr 1725 mit den Treffen der Salpeter-Anhänger in der Haselbacher Mühle und endet 1730 mit der Verbannung und dem Tode des Müllers Martin Thoma. Seine Tochter Marie verliebt sich in den Junker von Ofteringen, der die Salpeterer – wie sie später genannt werden – von der Auseinandersetzung mit den Obrigkeiten abzubringen versucht.