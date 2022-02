von Vanessa Amann

Die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde aus Waldshut-Tiengen blickte mit Mitgliedern, Ehrengästen und Interessierten auf das Jahr 2021 zurück. Oberbürgermeister Philipp Frank und Sabine Hartmann-Müller, CDU-Landtagsabgeordnete, betonten die Wichtigkeit der Glaubensgemeinschaft in der Doppelstadt und ihren Einsatz für einen offenen Dialog.

Durch die virtuelle Veranstaltung mit 25 Teilnehmern führte Khalid Sajid, der für die Öffentlichkeitsarbeit der Glaubensgemeinschaft zuständig ist. „Seit 1986 sind wir in Waldshut-Tiengen vertreten und viele Veranstaltungen, wie der Neujahrsputz, den wir seit 1997 durchführen, konnten im vergangenen Jahr wegen Corona nicht stattfinden“, resümierte er. Ehrenamtliche Tätigkeiten und der interreligiöse Dialog seien wesentliche Bestandteile ihrer Arbeit und ihres Glaubensverständnisses, erklärt er.

So betont auch OB Philipp Frank: „Die Begegnungen und Zusammenkünfte mit der Ahmadiyya-Gemeinde sind für mich wie Treffen unter Freunden. Ich schätze ihre Offenheit und Bemühtheit, den Dialog zu anderen gesellschaftlichen Gruppen und Glaubensgruppen zu suchen.“

Im Einsatz für Flutopfer im Ahrtal

Trotz einer globalen Krise habe es in der Gemeinde jedoch keinen Rückschritt oder Stillstand gegeben, so der Imam und Theologe Wajahat Ahmad. In der Gemeinschaft seien sie stets bemüht, Ängste und Vorurteile abzubauen und „der Menschheit die friedvolle Lehre des Islam näherzubringen“. Hier verwies er auch auf mehrere Mitglieder, welche die Menschen während der Flutkatastrophe im Ahrtal unterstützten.

„Wir versuchen jedes Jahr mit unseren Aktionen, Projekten und Angeboten einen wirksamen Beitrag zu leisten, auf den Werten der Liebe, des Respekts und der Toleranz“, sagte Ahmad. Die CDU-Politikerin Sabine Hartmann-Müller betonte, dass gerade diese Toleranz im Rahmen des aufkeimenden Hasses und der Hetze von zentraler Bedeutung sei. „Dass wir zusammenstehen und eine gute Kommunikation haben, zeigt sich heute Abend. Wir müssen ganz deutliche Zeichen setzen gegen Hass und Hetze“, so die Abgeordnete.

Gedenken an verstorbenen Vorsitzenden

In besonderer Weise wurde nochmals an den verstorbenen Vorsitzenden der Ahmadiyya-Muslim-Jamaat, Abdul Waraich, gedacht, der beim Abstieg des Mount Everests ums Leben kam. „Er war der erste Ahmadi auf dem Mount Everest und sein Ziel war es auf den Seven Summits (sieben Gipfel) die Flagge der Ahmadiyya zu hissen“, so Khalid Sajid. Das spirituelle Oberhaupt erwähnte seinen Tod in einer Freitagsansprache, was laut Sajid, „eine große Ehre und etwas ganz Besonderes“ sei.