Entsteht stets Besseres, wenn Altes durch Neues ersetzt wird? Die vor 60 Jahren in der Waldshuter Rheinstraße lebenden Menschen jedenfalls dürften diese Frage dankbaren Herzens bejaht haben. Der inmitten von Wohnungen und kleinen Handwerksbetrieben seit Jahrzehnten betriebene Schlachthof wurde 1962 endlich geschlossen und durch den Neubau nahe der Rheinbrücke ersetzt. An seiner Stelle in der Rheinstraße entstand ab 1964 der heutige Gebäudekomplex „Rheinterrasse“.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Das bis dahin in der Rheinstraße nicht zu überhörende Gebrüll der Schlachttiere war nichts für Zartbesaitete. Die Krone setzten dem Ganzen jedoch die immer wieder einmal durch die Straße tobenden Hetzjagden nach den vor der Schlachtbank fliehenden Tieren auf. Wie an einem Samstagmorgen im Frühsommer 1957. Die Bewohner eines neben dem Schlachthof stehenden Hauses mussten auf dem Weg hinaus aus den Fenstern im Erdgeschoss klettern, denn der schmale Hausflur war blockiert.

Eingeklemmt

In der kaum mehr als ein Meter breiten Passage steckte ein ausgewachsener Stier mit mehr als 16 Zentnern Lebendgewicht fest. Das Tier war mit verbundenen Augen von einem Metzgermeister um 6.30 Uhr zum Schlachthof geführt worden. Zwar sah der Bulle nichts, doch er musste das Unheil gewittert haben. Er trabte los, den Metzger hinter sich herziehend und traf schließlich zielsicher den schmalen Hausflur. Doch darin war das Tier nun eingekeilt wie ein Korken im Flaschenhals.

Hochrhein Hochwasser in Waldshut: Minigolf und Rhein-Wanderweg überschwemmt Das könnte Sie auch interessieren

Hilfe nahte durch drei weitere auf dem Schauplatz eintreffende Metzger. Schwitzend und sich gegenseitig zu kräftigem Zupacken ermunternd, zogen die vier starken Männer schließlich den eingeklemmten Stier Zentimeter um Zentimeter rückwärts aus dem Hausflur. Die Laune des Bullen hatte sich währenddessen allerdings nicht gebessert. Kaum draußen, setzte er zu einem weiteren Amoklauf an. Doch der endete nach wenigen Metern in einer Holzbeige. Und nun rettete den Flüchtling nichts mehr vor dem letzten Gang. Nahezu eine Stunde aber hatte er diesen hinausgeschoben.