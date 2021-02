Wenn der Oberschulrat sich ankündigte, bekamen die Lehrer feuchte Hände. So auch im Frühling 1866, doch dieses Mal war der Prüfer kein Oberschulrat, sondern ein Schwindler. Worüber der Alb-Bote so berichtete:

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

„Ein Schwindelgeschäft eigener Art wurde dieser Tage in hiesiger Gegend ausgeübt. Ein aus dem Jahre 1861 hier wohlbekannter flotter Bursche namens Hildenbrand, damals Schreibergehilfe, der wegen Schulden und allerhand schlechten Streichen sich genötigt sah, zu verschwinden und später wegen Prellerei hier eingeliefert und zu 18 Monaten Arbeitslager verurteilt worden war, verfiel auf die kühne Idee, sich als Oberschulrat auszugeben und im Kreis Waldshut Schulprüfungen vorzunehmen. Dies tat er denn auch in mehreren Gemeinden, deren Namen wir hier nicht nennen wollen, und zwar mit einer Gewandtheit, Sach- und Fachkenntnis, dass ihm die Täuschung vollkommen gelang. Lehrer und Ortsschulräte bekamen gewaltigen Respekt vor ihm und behandelten ihn auf das Zuvorkommendste. Nach beendigter Prüfung, die oft bis zu zwei Stunden andauerte, ließ sich der Pseudo-Schulrat 7 Gulden Diäten anweisen, welche er sogleich einkassierte und dann zu nächsten Gemeinde wanderte, um dort das gleiche Gaunerstückchen zu wiederholen.“

Waldshut-Tiengen Woher die Wasserverschmutzung in Gurtweil kam und wie sie beseitigt wurde Das könnte Sie auch interessieren

Das hätte wohl noch eine geraume Weile so weitergehen können, der flotte Oberschulrat hatte seine Rolle überzeugend gespielt. Doch schließlich muss er den Mund zu voll genommen haben, sodass er aufflog. Dazu der Alb-Bote: „Endlich wurde ein Bezirksrat in der Gemeinde Jestetten durch verschiedene unvorsichtige Äußerungen misstrauisch. Er ließ den Herrn Oberschulrat verhaften und an das Großherzogliche Amtsgericht Jestetten abführen, wo derselbe nun seines Lohnes gewärtig ist, welcher ihm hoffentlich im vollen Maße zu Teil werden wird.“ Zum Schluss schreibt der Autor, es bleibe „merkwürdig, woher der Herr Oberschulrat die zu seiner Legitimation nötigen Papiere hernahm, die mit Siegel und Unterschrift versehen ganz täuschend ausgefertigt waren“.