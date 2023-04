Wie stellen sich die Tiengener die künftige Gestaltung ihres Marktplatzes vor? Dies wollte der CDU-Ortsverband Tiengen wissen und lud kürzlich Bürger, Anwohner und Nutzer des Platzes zu einem Treffen auf das 4600 Quadratmeter große Areal ein. Etwa 70 Personen fanden sich ein, darunter einige Bewohner aus dem Westteil der Doppelstadt. „Es interessiert auch Waldshuter, was in Tiengen passiert“, schlussfolgerte Vorsitzende Nathalie Rindt daraus.

„Wir wollen Ideen sammeln, was wir uns für unseren Platz wünschen“, erklärte Rindt. Denn die Stadtverwaltung möchte das Gelände in den kommenden Jahren umgestalten. Der Marktplatz ist Teil des städtebaulichen Sanierungsgebiets „Tiengen – Innenstadt Süd“. Dieses beinhaltet auch die derzeit als Parkplatz genutzte Brache am Sulzerring und die untere Hauptstraße.

Für die gesamte Maßnahme gibt es Fördermittel in zweistelliger Millionenhöhe. Die Frist, innerhalb der die Summe abgegriffen werden muss, wurde zwar zwischenzeitlich um ein Jahr auf 2025 verlängert, doch „es gibt keinen Grund sich auszuruhen“, erklärte Theo Merz, der Leiter des städtischen Tiefbauamts.

Der Zeitplan für die untere Hauptstraße

Merz informierte, dass die untere Hauptstraße zwar Priorität bei der Verwaltung habe, aber parallel die Pläne für den Marktplatz vorangetrieben werden. Zum Zeitplan für die untere Hauptstraße sagte er: „Drei Vorentwürfe müssen noch in der ersten Jahreshälfte in den Gemeinderat.“ Diese werden dem Tiefbauamtsleiter zufolge derzeit vom Stuttgarter Stadtplanungsbüro Wick+Partner erstellt, das die Stadt bereits vor etwa zehn Jahren mit einer Untersuchung des Sanierungsgebiets beauftragt hatte.

Tiefbauamtsleiter Theo Merz informiert über den Sachstand des Sanierungsgebiets „Tiengen – Innenstadt Süd“, zu dem der Marktplatz zählt. | Bild: Juliane Schlichter

Nach der Sommerpause soll die sogenannte Ausführungsphase folgen. Der Baubeschluss wird fürs vierte Quartal 2023 erwartet. „Die Zeit drängt“, betonte Theo Merz. Nach seinem kurzen Sachstandsbericht war er neugierig zu erfahren, welche Vorstellungen die Bürger vom künftigen Marktplatz haben. Aktuell wird dieser dauerhaft als Parkplatz und mehrmals im Jahr für den Krämermarkt sowie Großveranstaltungen wie die Fasnacht und den Schwyzertag genutzt.

Soll der Marktplatz autofrei werden oder nicht?

Nathalie Rindt erinnerte daran, dass der Marktplatz von Tiengen im Mittelalter ein wichtiger Handelsplatz war. „Wollen wir wieder solch einen Hotspot oder eine Ruheoase?“, fragte sie in die Runde. Zunächst wollte sie wissen, ob weiterhin auf der Fläche geparkt werden soll. „Teils teils“, antwortete Rita Maximilian. Wichtig findet die Tiengenerin, dass der Platz „nicht mit Blech zugestellt wird“.

Für Cornelia Scharnagl war die Fragestellung „autofrei oder nicht“ zu dogmatisch, wie sie erklärte. Aber – so das Vorstandsmitglied der CDU Tiengen – „es gibt bestimmt ein effizienteres Parkkonzept als das aktuelle“. Die Tiengener Grünen-Stadträtin Claudia Linke hält einen ganz autofreien Marktplatz für unrealistisch.

Linke sprach sich unter anderem dafür aus, die Fläche in „ein Zentrum für Kinder“ umzuwandeln mit Sitzgelegenheiten, Spielmöglichkeiten, Fahrradabstellplätzen und einem Brunnen. Auch der Stadtbach könnte ihrer Ansicht nach umgeleitet werden.

Waldemar Herz aus Tiengen appellierte, auch die Umgebung in die Pläne für den Marktplatz mit einzubeziehen. Das Altenpflegeheim St. Josef am benachbarten Seilerbergweg suche beispielsweise einen neuen Standort. Die ältere Bevölkerung müsse genauso wie die junge in die Pläne für den Platz einbezogen werden.

Die nächste Veranstaltung Der CDU-Ortsverband Tiengen plant bereits den nächsten Rundgang durch Tiengen. Diesmal stehen Projekte des Hochbauamts auf dem Programm. Am Mittwoch, 10. Mai, informiert Hochbauamtsleiterin Carmen Urban unter anderem über die städtischen Schulen. Der Spaziergang führt laut der Ortsverbandsvorsitzenden Nathalie Rindt von der Johann-Peter-Hebel-Schule zur Hans-Thoma-Schule.

Teil des Tiengener Marktplatzes ist auch das Ali-Theater, das früher ein Kino war. Die Stadt hat von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht und das Gebäude erworben. Dagegen hat der aktuelle Nutzer, die freikirchliche Religionsgemeinschaft Netzwerk 43 aus Görwihl-Segeten, Widerspruch eingelegt. Das Verfahren sei noch nicht abgeschlossen. „Die Juristen sind dran“, informierte die Erste Beigeordnete Petra Dorfmeister über den Stand.

Die Ideen für die künftige Nutzung des Ali-Theaters sprudelten aus den Teilnehmern nur so heraus: Ein Bürgerhaus, eine Markthalle, ein Kulturzentrum mit Tagescafé und ein Mehrgenerationenhaus waren Stichwörter, die fielen.

Der CDU-Ortsverband Tiengen hat am Schaukasten des Ali-Theaters einen QR-Code befestigt, über den weitere Vorschläge für die Neugestaltung des Marktplatzes digital übermittelt werden können. | Bild: Juliane Schlichter

Thomas Dörflinger brachte als Vorschlag einen Konzertsaal ein. „Die Stadthalle ist akustisch ein Desaster und zu groß“, erklärte der Vorsitzende der Stadtmusik Tiengen. Der Waldshuter FDP-Stadtrat Raimund Walde regte an, im Ali eine Tourist-Information unterzubringen und die Stadtbücherei Tiengen dorthin zu verlegen.

Auch ein Abriss ist für einige Bürger denkbar

Für Markus Wesner von der Aktionsgemeinschaft Tiengen sei sogar ein Abriss denkbar. Denn das Gebäude zerteile die 4600 Quadratmeter große Gesamtfläche, die bis in die Trottengasse hinein reicht. Bei einer spontanen Abstimmung per Handzeichen teilten etliche der Befragten Wesners Meinung.

Das denkmalgeschützte Haus, das 1939 von der Kinobetreiberfamilie Albrecht gebaut worden war, kann jedoch nicht ohne Weiteres abgerissen werden. Denn laut dem Landesamt für Denkmalpflege gibt es eine Erhaltungspflicht. Bei einer Sanierung des Ali-Theaters muss laut Petra Dorfmeister und der Leiterin des Baurechtsamts, Silke Ostermann, die Grundsubstanz – also Außenhülle und Dach – erhalten bleiben.

„Die Veranstaltung zeigt mir, dass das Schwarmwissen der Bürgerschaft in den Prozess mit einfließen soll“, fasste Oberbürgermeister Philipp Frank die Diskussionsrunde auf dem Tiengener Marktplatz zusammen.

