von Herbert Schnäbele

Ein Kammerkonzert der Extraklasse erlebten die nicht ganz 100 Zuhörer im Rahmen des zweiten Konzertabends der Waldshuter Konzertsaison 2020/2021. Da die Besucherzahl coronabedingt auf 100 Konzertbesucher in der Stadthalle begrenzt war, hatten sich die Akteure spontan bereit erklärt, bereits um 17.30 Uhr eine erste Vorstellung zu geben, die dann von rund 60 Teilnehmern besucht war.

Das Eliot Quartett aus Frankfurt, benannt nach dem bekannten Dichter und Beethovenkenner T.S. Eliot, zauberte ein außerordentlich ausdrucksstarkes und in vielen Passagen extrem gefühlvolles Kammerkonzert auf die Bühne. Maryana Osipova an der Ersten Violine, Alexander Sachs an der Zweiten Violine, Dmitry Hahalin an der Viola und Michael Preuss mit dem Cello interpretierten im ersten Konzertteil das Streichquartett a-Moll op.13 von Felix Mendelssohn Bartholdy. Bereits in diesem ersten Stück kam immer wieder die mit großer Leidenschaft dargebotene gefühlsbetonte Spielweise zum Ausdruck, die das große Können der Interpreten vor allem in den leisen und getragenen Passagen sehr deutlich werden ließ.

In einer kurzen Pause informierte Georg Mais von der Südwestdeutschen Mozartgesellschaft über interessante Gegebenheiten aus dem Schaffen der beiden Komponisten des Abends. Sodann bekamen die Zuhörer im zweiten Teil des Konzertabend das Streichquartett cis-Moll op.131 von Ludwig van Beethoven zu hören, das mit seinen sieben teils sehr verschiedenen und fast übergangslosen Sätzen eine besondere Charakteristik darstellt. Auch hier bestachen die Künstler durch ihre große Leidenschaft im perfekten Zusammenspiel bei oftmals eigenwilligen Klangbildern und durchgängig gut ausgeprägter Dynamik.

Solistische Einlagen

Herausragend erklangen auch wiederholt solistische Einlagen aller Instrumente, wobei die erste Geige durch ihre ausgeprägte Tonreinheit auch in höchsten Tonlagen wiederholt besonders hervortrat. Von der begrenzten Zuhörerschar gab es heftigen Applaus, was die Künstler nach den beiden recht langen Werken sogar noch zu einer Zugabe verleitete.