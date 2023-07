„Typisches Schwyzertagswetter“ gab es am Schwyzertagsamstag beim alljährlichen Bürgerumtrunk am Josefsbrunnen in Tiengen. Bei Freibier und Getränken, Musik von der Jungstadtmusik unter der Leitung von Johannes Jensen, hatte sich der Platz rund um den Brunnen schnell gefüllt und zeitweise gab es kein Durchkommen mehr. Zunftmeister Tobias Fritz begrüßte die Gäste zum Umtrunk: „Kreistrachtenfest, 175 Jahre Badische Revolution, Tiengen feiert seine Stadt, die Bürger und die Region“ und an die Jungmusiker gewandt, „lasst es rocken“. Der Bürgerumtrunk habe eine lange Tradition, man feiere gemeinsam, es sei ein Ort der Begegnung geworden. „Heute und Morgen, das sind große Tage“, sagte der Zunftmeister. „Das ist mein erster Schwyzertag als erste Beigeordnete, das ist eine tolle Sache der Bürgerumtrunk. Der Schwyzertag ist hervorragend und mit viel Liebe organisiert worden, das ist wirklich eine Auszeichnung für die Stadt“, freute sich auch die erste Beigeordnete Petra Dorfmeister.