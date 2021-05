von Ursula Freudig

Corona ist für alle mit Unsicherheiten, Ängsten und Herausforderungen verbunden – das merken auch die beiden psychologischen Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebensfragen in Waldshut, deren Träger die katholische und evangelische Kirche sind. „Es gibt kein Gespräch, in der Corona nicht in irgendeiner Form Thema ist, Corona hat Auswirkungen, aber es ist auch faszinierend, was Menschen alles machen, um der Krise zu begegnen“, sagt Maria Fischer-Hülser, Leiterin der katholischen Beratungsstelle.

Unter dem Strich nimmt das Fachpersonal in den beiden Stellen im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten zusätzlichen Stress und mehr Spannungen bei den Rat- und Hilfesuchenden, Klienten genannt, wahr. Besonders betroffen seien Paare und junge Familien. „Es gibt mehr Erziehungsprobleme durch Überlastung, die Diskrepanz zwischen gefühlt hohen Erwartungen und der Realität ist groß“, beschreibt Stefani Günther, Leiterin der evangelischen Beratungsstelle, einen Bereich, den Corona massiv beeinflusst.

Die Beratungsstellen Psychologische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen der katholischen Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena, Waldshut, Eisenbahnstraße 29, Telefon 07751/80 00 21, E-Mail: beratung@efl-waldshut.de, Internet: www.efl-waldshut.de . Psychologische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen des Diakonischen Werks, evangelischer Kirchenbezirk Hochrhein, Waldshut, Waldtorstraße 1a, Telefon 07751/830 40, E-Mail: diakonie@dw-hochrhein.de, Internet: www.dw-hochrhein.de . Bei beiden Beratungsstellen ist für jede Form der Beratung eine Anmeldung erforderlich. Die Wartezeit dauert im Schnitt zwei bis drei Wochen, mit Flexibilität bei den gewünschten Beratungsterminen, kann es auch deutlich weniger sein.

Sie betreut auch kleine Kinder und stellt auch bei ihnen durch die ständig wechselnden Betreuungsformen ein Mehr an Stress fest. Seit der Corona-Pandemie melden sich bei beiden Beratungsstellen auch zunehmend Studenten. Sie stehen nach Ansicht der Beraterinnen wenig im Fokus, würden aber besonders unter der coronabedingten Isolation leiden. Nicht alle kämen mit einem Online-Studium zurecht. Die Zahl der Anfragen ist laut den beiden Stellen in etwa gleich geblieben oder hat leicht zugenommen. Dies, obwohl der Zugang zu Beratungen im vergangenen Jahr eingeschränkt war.

Die Angebote

Phasenweise konnte nur telefonisch beraten werden. Aktuell sind telefonisch, auf einer speziellen Video-Plattform oder, unter Einhaltung der gängigen Corona-Hygieneregeln, in Präsenz in den Beratungsstellen Gespräche möglich. Der Klient entscheidet. „Manche sagen, telefonische Beratung wäre nicht so effektiv, aber es gibt auch viele, die positiv überrascht sind, wie gut es funktioniert“, so Anne Katrin Kuhn von der katholischen Beratungsstelle. Dieser Mix aus verschiedenen Beratungsformen werden die beiden Beratungsstellen voraussichtlich nach Corona beibehalten. Allgemeines Ziel der Beratungen ist es, den Klienten neue Blickweisen auf ihre Anliegen und Probleme zu geben und damit in der Regel auch neue Handlungs- und Lösungsoptionen. Die erste Beratung ist kostenlos, die Gebühren für folgende richten sich nach dem Einkommen der Klienten.