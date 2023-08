Eine zentrale Rolle im Waldshuter Ortsteil Oberalpfen spielt das Gasthaus „Adler“, das über eine lange Tradition verfügt. Die Geschichte des Hauses reicht bis weit in die vorderösterreichische Zeit zurück. In der Ortschronik, die zum 50-jährigen Bestehen des Oberalpfener Männergesangvereins Liederkranz erstellt wurde, heißt es unter anderem auch: 1783 erhielt Konrad Ziegler das Recht zur Errichtung einer Tafernwirtschaft. Sie erhielt das Schild „Zum Adler“.

Zum großen Dorfbrand am 13. Juni 1828, bei dem die Dorfkapelle und elf Häuser eingeäschert wurden, heißt es in der Chronik: „Der Brand brach abends um 10 Uhr im Wirtshaus ‚Adler‘ aus, wo gerade eine Hochzeit gefeiert wurde.“ Als Folge des Brandes wurden 22 Familien und 115 Personen obdachlos. Danach wurden, anstelle der abgebrannten hölzernen Wohnhäuser, 19 Steinhäuser errichtet.

Im „Adler“ wurden Hochzeiten und Jubiläen gefeiert, der Männergesangverein, der 1920 hier gegründet wurde, nutzte die Räume für seine Proben, Theaterabende und Konzerte. So wurde beispielsweise am Ersten Weihnachtsfeiertag 1995 ein Zweiakter aufgeführt, „Weihnachten im Forsthaus“. Um allen Einwohnern einige frohe und abwechslungsreiche Stunden bieten zu können, so heißt es in dem Text, wurde von der Erhebung eines Eintrittsgeldes abgesehen. Allerdings konnten wegen Überfüllung der Räume viele Besucher keinen Einlass finden. Deshalb wurde für den darauffolgenden Sonntag eine zweite Aufführung angesetzt.

Als es im Dorf noch eine Schule gab, war es üblich, dass der Lehrer im Gasthaus „Adler“ sein tägliches Mittagessen einnahm. Einmal monatlich treffen sich hier auch heute noch die Senioren der Pfarrei Waldkirch zu einem gemeinsamen Mittagessen. Das Zelt auf der Terrasse des Hauses ist zu einer Dauereinrichtung geworden, es steht bereits seit drei Jahren, als nach der Corona-Zeit die Außengastronomie wieder erlaubt war.

Seit zehn Jahren liegt der Betrieb des Hauses in den Händen von Gabriela (Gaby) Wang und Mario Kretschmer, die aus Norddeutschland stammen. Gaby Wang wurde in Dessau geboren und ist in Potsdam aufgewachsen. Sie war schon vorher in der Gastronomie tätig. Mit ihrem damaligen Ehemann betrieb sie eine asiatische Gaststätte in Magdeburg. Sie hat zwei Kinder und sie freut sich auf ihr erstes Enkelkind.

Mario Kretschmer wurde in Neuruppin geboren, wuchs aber in Altfrisack und an anderen Stationen auf. Von Beruf ist er zwar Maler, aber seine Kindheit verbrachte er in Gaststätten, „meine Eltern haben in der Gastronomie gearbeitet, das hat auch mir schon immer Spaß gemacht“. Seit 2013 betreiben die Beiden gemeinsam das Gasthaus. „Wir hörten davon, dass das Gasthaus im Dorf leer steht und wir haben uns das Haus angeschaut, ob wir uns das in dieser Größe zutrauen können.“ Dann sind sie sich mit den Besitzern, dem Oberalpfener Ehepaar Christa und Adolf Arzner, einig geworden und haben das Wirtshaus gepachtet.

Groß war die Erleichterung in Oberalpfen, dass das einzige Gasthaus im Dorf weitergeführt wird. Kürzlich luden Gaby Wang und Mario Kretschmer zum Fest des zehnjährigen Bestehens ein, das im Freien, auf der Terrasse des Hauses und auf dem Vorplatz gefeiert wurde. „Es lief alles bestens, dank der vielen Helfer, die uns zur Seite standen“, kommentierte Gaby Wang. „Alleine hätten wir das nie geschafft.“