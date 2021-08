Seit Kurzem gilt in Deutschland die sogenannte 3-G-Regel. Das bedeutet, dass beispielsweise bei Besuchen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, in der Innengastronomie, bei Veranstaltungen und Sportaktivitäten in Innenräumen sowie beim Frisör nur Geimpfte, Genesene oder Getestete Zutritt haben.

Spätestens jetzt sollten gegen das Coronavirus immunisierte Menschen ihr Impfzertifikat stets parat haben. Bislang musste man den Nachweis für den Piks so gut wie nie vorzeigen. Dies dachte sich auch ein Waldshuter und heftete nach seiner Impfung von einigen Monaten das Zertifikat zu Hause ab. Das wichtige Dokument sollte schließlich nicht verloren gehen und schnell auffindbar sein, sollte es irgendwann benötigt werden.

Bislang bestand für ihn kein Bedarf, denn unser Ordnungsfreund betreibt seinen Sport ausschließlich in der freien Natur, trinkt seinen Espresso bevorzugt im Straßencafé und seine modische Kurzhaarfrisur verpasst er sich mit einem Schneideapparat selbst. Doch der Herbst hält langsam Einzug und mit ihm schwinden die Gelegenheiten, Innenräume zu meiden.

Der Impfnachweis muss also wieder her. Dumm nur, dass das Papierdokument genau an der Stelle gelocht wurde, wo sich das QR-Raster befindet, mit dem man das Zertifikat in eine Smartphone-App übertragen kann. Durch das Loch im Code wurde der Impfnachweis unbrauchbar.

Zum Glück hat unser Protagonist in einer Apotheke ein neues Zertifikat bekommen. Alternativ hätte er versuchen können, im Auffangbehälter des Lochers den passenden Papierschnipsel zu finden. Für einen verregneten Herbstabend wäre diese Puzzlearbeit vielleicht ein netter Zeitvertreib gewesen.