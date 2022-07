von sk

Alle angetretenen 45 Schüler der Christlichen Schule Hochrhein (CSH) haben ihre Abschlusszeugnisse nach erfolgreich bestandener Haupt- und Realschulprüfung erhalten. Schulleiter Bodo Masuhr gratulierte den Absolventen zu ihren hervorragenden Leistungen und betonte, es handele sich um einen leistungsstarken Jahrgang. Die Abschlussschüler der Jahrgangsstufen 9 und 10 erreichten einen Notendurchschnitt von 2,3. Namentlich erwähnte Masuhr Sarah Fricker, die sich über die Traumnote 1,0 freuen konnte, Nina Holzwarth und Julia Reichenbach, die beide eine 1,2 erzielten, sowie Adrian Denz, der die Prüfung mit der Note 1,3 abschloss. Dies schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Die Absolventen Ihren Abschluss an der CSH gemacht haben Samuel Apfel, Timon Hannemann, David Müller, Samuel Pantea, Finja Ebbenga, Julia Ebbenga, Maike Leber, Finn-Maurice Schulz, Alicia Amann, Leni Amann, Leonie Böhler, Soumaya Chetioui, Marija Davidovic, Adrian Del Toro M., Alejandra Del Toro M., Adrian Denz, Felizian Ebner, Maike Eitel, Elif Elmali, Luis Fricker, Tabea Fuhrer, Tobias Isaak, Ella Marie Philipp, Emil-Theo Schmidt, Laura Schmidt, Sandro Tuzzolino, Lara Bäni, Karla Ebner, Simon Elsäßer, Fabienne Ernst, Sarah Fricker, Paul Holler, Nina Holzwarth, Jiayi Jin, Marie-Sophie Kohl, Sophie Köhler, Roman Krohs, Jonas Küpfer, Julia Reichenbach, Jule Rüd, Marie-Claire Schwald, Marino-Emanuel Stirn, Soraya Tröndle, Damian Wörner und Savannah Zollinger.

Masuhr schwärmte von der Kreativität und Einzigartigkeit der Schüler und nannte sie „wunderbare Persönlichkeiten“. Als Klassen- beziehungsweise Fachlehrer habe er sie als solche kennen und schätzen gelernt. „Wir legen als Schule Wert auf Leistung, stellen sie aber nicht vor die Ausbildung des Charakters“, erklärte er. Schulleiter Bodo Masuhr verabschiedete den 13. Abschlussjahrgang der CSH mit nachdenklichen, aber betont hoffnungsvollen Worten.

Er legte den Schülern ans Herz, den christlichen Glauben als Referenzpunkt in ihrem Leben zu nehmen. Er erinnerte die 45 Schüler daran, dass sie keinesfalls äußeren Umständen wie der Pandemie oder politischen Ereignissen und deren Auswirkungen ausgeliefert seien. Schlechte Nachrichten gebe es aktuell zuhauf, sie seien jedoch kein Grund, ohne Hoffnung in die Zukunft zu schauen. Sie seien auch in Zukunft sicher bei dem Gott, der 99 Schafe zurücklässt, um das eine Schaf zu suchen, das sich verlaufen hat.

Ausführlich ging er darauf ein, was ihn und die anderen Pädagogen an der CSH auszeichne: „Die CSH ist besonders, weil ihr hier Menschen begegnet seid, die eine lebendige Hoffnung haben.“ Ein Vorbild zu sein, sei immer wieder, aber sicherlich nicht immer, gelungen. Infolge dessen bat er, wie jedes Jahr, den Anschlussjahrgang um Vergebung für die eigenen Fehler, als Schule oder persönlich.

Im Anschluss an die Rede des Schulleiters, die in ein Gebet für die Absolventen mündete, folgte ein Segenslied. Für die musikalischen Beiträge sorgte Christian Kütemeier, Musik- und Klassenlehrer der 10b. Nach der Übergabe der Zeugnisse folgte bei Sonnenschein im Schulhof der zweite Teil der Feier mit Büfett, Gesprächen und Gruppenfotos.

Für Schulleiter Bodo Masuhr war es die letzte Rede an einer Abschlussfeier an der CSH. Nach 14 Jahren übergibt er zum neuen Schuljahr die Schulleitung an seinen bisherigen Stellvertreter Christian Fehlberg. 428 Schüler sowie 31 Lehrer sind im Schuljahr 2021/22 an der Christlichen Schule Hochrhein (CSH) gewesen.

Die staatlich anerkannte Grund- und Realschule mit konfessioneller Ausrichtung ist Teil einer evangelischen Schulbewegung in Deutschland, die mit etwa 100 Schulen die private Bildungslandschaft in fast allen Bundesländern bereichert. Sie ist eine von fünf Schulgründungen der Freien Evangelischen Schule (FES) Lörrach. Leben und Arbeiten an der CSH sind geprägt vom gemeinsamen Leitbild alles FES-Schulen: „Miteinander – mit Gott – mit Respekt – mit Qualität“, schreibt die Schule.