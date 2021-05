von sk

Nach einer Vorfahrtsmissachtung hat sich laut Polizei ein Motorradfahrer am Montagmittag, 24. Mai, auf der Kreisstraße zwischen Aichen und Krenkingen leicht verletzt.

Gegen 16.15 Uhr war die Vorfahrt des 56-jährigen Motorradfahrers von einer 76-jährigen Autofahrerin nicht beachtet worden, als diese die Kreisstraße aus Richtung Berghaus querte. Der Motorradfahrer stieß gegen das Heck des Autos.

Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die ambulant in einem Krankenhaus versorgt wurden. Die Autofahrerin fuhr zunächst weiter, konnte aber von einer Zeugin eingeholt und zur Unfallstelle zurückgebracht werden. Der Sachschaden am Motorrad liegt bei rund 5000 Euro, der am Auto bei etwa 500 Euro.