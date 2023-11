Herr Kech, warum braucht der SVE einen Kunstrasenplatz? Ist das Projekt nicht eine Nummer zu groß?

Ich bleibe im Konjunktiv, denn noch steht nicht fest, ob wir das Projekt realisieren können: Es wäre das finanziell Größte in der Vereinsgeschichte, aber nicht zu groß. Allerdings müssten alle an einem Strang ziehen, ansonsten können wir es nicht stemmen. Der Klimawandel zwingt uns zu dieser Debatte. Wir investieren jährlich mehr als 10.000 Euro in den Platz, doch wegen der Extremwetterlagen leidet die Qualität des Spielfeldes.

Vor einem halben Jahr sprachen Sie von einer Investition von 546.000 Euro.

Dieser Betrag steht noch. Er käme nur zustande, wenn wir keinerlei Eigenleistung liefern würden. Es ist jedem im Verein klar, dass dies unsere Möglichkeiten übersteigen würde, daher müssten wir die Summe massiv reduzieren.

An welche Wege denken Sie da?

In erster Linie sind wir selbst gefordert. Laut Anbieter könnten wir die Kosten durch eigene Zuarbeit um rund 100.000 Euro senken. Außerdem haben wir in der Vergangenheit bewiesen, beispielsweise bei der Sanierung des Clubhauses, dass wir Gelder erwirtschaften können. In den vergangenen 20 Jahren waren das etwa 320.000 Euro Eigenmittel. Doch selbstverständlich bräuchten wir beim Kunstrasen Hilfe von außen.

Wer sollen die Geldgeber sein, und welche Finanzzusagen liegen bereits vor?

Wir bräuchten große und kleine Spender. Und natürlich die Gemeinde, aber wie wir jüngst erfahren mussten, fällt diese als Unterstützer praktisch aus. Der Bürgermeister hat mich informiert, dass wir im Falle der Realisierung 10.000 Euro von der Gemeinde erhalten. Angesichts der Dimension ist das ein lächerlicher Betrag und ein Schlag ins Gesicht aller SVE-Mitglieder, die sich engagieren. Man hat das Gefühl, dass der Gemeinderat den SVE in der Hauptsache als Kostenverursacher sieht, dabei sollte mal ein Blick darauf gerichtet werden, was dieser für die Gemeinschaft leistet. Ich will nicht das SVE-Hohelied anstimmen, aber wir haben 380 Mitglieder, davon 140 Kinder und Jugendliche, die trainiert und betreut werden. Da kommen locker 5000 Stunden pro Jahr zusammen – und da sind Bauprojekte oder Veranstaltungen noch gar nicht eingerechnet. Das ist gelebte Sozialarbeit. Gerade in kleinen Kommunen wie Wutach sind Vereine Träger des gesellschaftlichen Lebens.

Ihnen fehlt die Wertschätzung der Gemeinde?

Natürlich. Und mit dieser Meinung bin ich alles andere als allein. Ich habe in diesen Tagen mit vielen Mitgliedern gesprochen, da gibt es Frust, bisweilen Wut und Enttäuschung. Zum Vergleich: Der FC Weizen und der SV Döggingen haben jüngst gut 70.000 Euro von ihren Kommunen für den Kunstrasen erhalten, der SV Eggingen musste sich finanziell praktisch nicht beteiligen. Und der SV Niedereschach fordert von der Gemeinde gleich einmal stolze 279.000 Euro. Sie werden keinen Verein finden, der derart abgespeist wurde wie wir.

Wutach ist eine kleine Gemeinde …

Das weiß ich, kann es aber mittlerweile nicht mehr hören. Einerseits wird betont, wie gut Wutach finanziell dasteht, andererseits, wenn dem Gemeinderat ein Projekt nicht in den Kram passt, ist kein Geld da. Wenn Wutach tatsächlich so klamm ist, dann sollte man die Gemeinde schleunigst auflösen. Dieser Meinung bin ich übrigens schon lange, nicht erst seit dieser Geschichte. Personalkosten sowie Verwaltungs- und Betriebsaufwand in Millionenhöhe für 1200 Einwohner – das lässt sich nicht rechtfertigen.

Wie steht es mit materiellen Leistungen der Gemeinde? Zum Beispiel 5000 Tonnen Tragschichtmaterial aus der stillgelegten Wutacher Kiesgrube.

Nicht einmal das bekommen wir. Dabei hat mir ein Unternehmer vorgerechnet, dass die Gemeinde die Kosten fürs Abtragen des Erdreichs über dem Kies durch den Humusverkauf und die Erträge aus der Wiederverfüllung des Geländes nicht nur einspielen, sondern sogar einen Gewinn erwirtschaften könnte.

Wie geht es nun weiter?

Wir werden uns besprechen, wie wir auf das Vorgehen der Gemeinde reagieren. Wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen, wird es eine Mitgliederversammlung geben, in der entschieden wird. Und: Ich wage eine Prognose: In zehn Jahren wird es fast nur noch Kunstrasenplätze geben.