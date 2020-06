von Rosemarie Tillessen

Alles bei dieser neuen Ausstellung in den Schwarzenbergsälen im Schloss Tiengen ist diesmal anders: Keine Vernissage, begrenzte Besucherzahlen, Mundschutz und Abstandsvorschriften und mit Pfeilen festgelegte Wege. Inge Regnat-Ulner und Alfred Regnat (das Künstlerehepaar selber) sind in der Region keine Unbekannten: Sie ist in Waldshut-Tiengen aufgewachsen.

Und Beide sind ausgebildete Bildhauer und zeigen jetzt hier bereits ihre vierte Ausstellung. Und nicht nur das: Sie haben im Stadtgebiet viele Spuren hinterlassen: etwa die Eingangstüren an der Versöhnungskirche in Waldshut, den Fasnachtsbrunnen und den Kaskadenbrunnen in Tiengen oder eine blaue Skulptur an der dortigen Schlosstreppe.

Ein Blick in einen der Schwarzenbergsäle mit dem Künstlerpaar Inge Regnat-Ulner und Alfred Regnat. | Bild: Rosemarie Tillessen

Jetzt zeigen sie im Schloss reizvoll malerische Collagedrucke (sie) und Steinskulpturen (er). Organisatorin Zara Tiefert-Reckermann hat nicht nur die Arbeiten mit dem Künstlerehepaar wunderbar arrangiert sondern interviewt sie auch – statt Vernissage – in einem eigens zusammengestellten Video. So können Kunstinteressierte sich bestens über die teils eigenwilligen Arbeitstechniken der beiden Künstler informieren.

Organisatorin Zara Tiefert-Reckermann (links) und das Künstlerehepaar Inge Regnat-Ulner und Alfred Regnat. | Bild: Rosemarie Tillessen

Vor allem Inge Regnat-Ulner überrascht in dieser neuen Ausstellung. Bisher kannte man vor allem ihre formschönen abstrakten Stahlskulpturen, meist blau lackiert. Jetzt überwiegen sehr malerische Collagen in wunderbaren Farbabstufungen: „Ich werde bunter. Aber ich darf mich ja noch entwickeln“, sagt sie lachend.

Öffnungszeiten Die sehenswerte Ausstellung ist – unter oben genannten Bedingungen – bis zum 5. Juli mittwochs bis sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Zeitgleich wird ein 20-minütiges Video mit den Künstlern gezeigt.

So entstehen teils doppelte Rahmenbilder, beidseitig auf Acrylglas gedruckt. Und teils mit deutlich zeitkritischem Bezug wie etwa ihre zwölfteilige Collage „DA-SU-AFRIKA“, mit der sie auf eine Dorfzerstörung im Sudan anspielt. Oder ihre drei „Chaos-Collagen“, auf denen sie auf weltgeschichtliche Tragödien wie etwa den 11. September 2001 verweist. Dann aber auch ihr augenzwinkerndes Spiel mit so „Mode-Fetischen“ wie High Heels oder Sonnenbrillen.

Alfred Regnat – bekannt für sein schwergewichtiges Spiel mit Stein – vertritt wie seine Frau einen konkret-konstruktiven Stil. Dazu gehören geometrische Grundformen Kreis, Quadrat und Dreieck (wunderbar seine „Twinringe aus Diabas und Messing), aber auch ganz neue Formen wie etwa bei seinem eckigen Kubentorso aus Diabas oder dem Zyklus „Brotsteine“. Auffallend schön eine flammend herausgearbeitete Maserung in einer Quarzit-Stele und vieles mehr.