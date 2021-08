von Manfred Dinort

Am oberen Ortsrand von Eschbach hat der Liederbach ein Nadelöhr. Am Gasthaus „Ochsen“ verschwindet er in einer Betonröhre und taucht erst 50 Meter weiter, unterhalb der Wendeschleife, wieder auf. Ist das Nadelöhr verstopft, etwa durch Treibholz, kann das zu Überschwemmungen führen, wie das bei den Starkregenfällen in den Abendstunden am 8. Juni der Fall war. Als Auslöser wurde das Schutzgitter gesehen, das durch Treibgut verstopft war, sodass die Wassermassen den Liederbach stark anschwellen ließen. Das Wasser suchte sich über die Gemeindestraße einen neuen Weg und transportierte dabei Unmengen an Geröll, Schutt und Unrat mit sich.

Die Schäden Vom Unwetter am 8. Juni war die gesamt Gemarkung Eschbach betroffen. Schwerpunkte waren die Uferbereiche des Liederbachs. Unrat und Schutt sammelten sich entlang des Bachs und auf den angrenzenden Flurstücken. Die Wassermassen verursachten vollgelaufene Kellerräume, defekte Heizungsanlagen und beschädigte Fahrzeuge. Auch auf den Feldern und Wegen entstanden größere Schäden.

Wie kann man sich künftig davor schützen? In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats stellten Theo März, Leiter des städtischen Tiefbauamtes, und Mitarbeiterin Kathrin Fehler ihr Konzept vor. Demnach sollte der Einlauf erneut durch einen Gitterrost gesichert werden, einen begehbaren Rost, um das Freimachen des Rechens von Treibholz und Grünpflanzen zu erleichtern und damit einen Stau zu verhindern. „Eine praktische und auch wirtschaftliche Lösung“, wie Theo März erklärte.

Der Auslauf auf der Südseite, ab hier verläuft der Bach wieder im freien Gelände. | Bild: Manfred Dinort

Die Abstände der Stäbe seien so ausgelegt, dass Kinder nicht in Gefahr kommen könnten. Das Gitter sei mit Scharnieren ausgestattet und könne nach oben geklappt werden, um einen problemlosen Zugang zum Rohr zu ermöglichen. Allerdings müssten dann auch regelmäßige Wartungsarbeiten vorgenommen werden, das sei dann Aufgabe der Wegwarte. In problematischen Situationen könne aber jederzeit Hilfe von der Stadt angefordert werden.

Widerspruch kam von Bürgern, die bezweifelten, dass die Maßnahmen ausreichend seien. Johannes Lehmann sagte, er habe den Eindruck, dass nur nach einer kostengünstigen Lösung gesucht werde. März stellte klar, für ihn sei das eine gute und effektive Lösung. Er sagte: „Wer direkt an einem Gewässer wohnt, muss mit dem Wasser leben und sich über die Risiken im Klaren sein.“

Es kam der Vorschlag, einen zweiten Rechen anzubringen, um das Treibholz im Vorfeld aufzufangen und das Wasser um den Rechen herum in den Bach zurückzuleiten. Auch Ortsvorsteher Matthias Schupp hielt es für eine effektivere Lösung, einen größeren Vorstauraum zu schaffen und den größten Teil des Treibgutes vorab aufzufangen. Diesem Vorschlag stimmten dann auch die Vertreter des Tiefbauamtes zu. Für die Sicherheit der Kinder wurde beschlossen, auf beiden Seiten des Einlaufbereichs einen Zaun anzubringen.

Vereine und Kindergarten

In der weiteren Tagesordnung wurden die Zuschüsse für die kulturellen Vereine vergeben. Der Ortschaftsrat einigte sich darauf, wie in den Vorjahren den Singkreis mit 400 Euro und den Narrenverein mit 300 Euro zu unterstützen. Zu den laufenden Arbeiten im Innenbereich des Kindergartens sagte Matthias Schupp, dass die Arbeiten im Zeitrahmen seien und die Kindertagesstätte noch in diesem Jahr in Betrieb gehen könne.