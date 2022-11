von Ursula Freudig

Jetzt hat auch der Waldshuter Aarberg mit seinen rund 2500 Bewohnern einen: Auf Anregung von Stadträtin Anette Klaas hat dort vor Kurzem der 14. Defibrillator, den die Stadt Waldshut-Tiengen gekauft hat, seinen Platz gefunden.

Thomas Meier vom städtischen Baubetriebshof hat ihn an einer Außenwand der Kindertagesstätte in der Eichholzstraße angebracht. Damit ist eine Lücke im städtischen Netz der Defibrillatoren geschlossen. Das Kornhaus wird nach Ende seiner Sanierung ebenfalls einen Defi – so werden sie umgangssprachlich auch genannt – bekommen.

„Insgesamt ist das Stadtgebiet jetzt gut abgedeckt, aber wir sind immer offen für Anregungen“, sagte Oberbürgermeister Philipp Frank beim Pressetermin. Die neuen Defibrillatoren in öffentlichen städtischen Gebäuden gehen auf einen Beschluss des Gemeinderats im Mai 2019 zurück.

Norbert Bodmer zeigt, wie man an den Defibrillator rankommt: Gehäuse in Pfeilrichtung drehen. | Bild: Ursula Freudig

Rund 30.000 Euro wurden in die Geräte investiert. Einige, die sich bislang noch in Innenbereichen befinden, werden nach und nach vom Baubetriebshof in für jedermann zugängliche Außenbereiche verlegt. Befürchtungen, dass sie in Außenbereichen blinder Zerstörungswut zum Opfer fallen könnten, haben sich bislang nicht bewahrheitet. Damit verbunden ist eine kleine Aufrüstung der Geräte. Laut Meier müssen sie im Außenbereich mit Blick auf kälteempfindliche Batterien mit einer Art Heizkissen versehen werden.

Wissenswertes rund um die städtischen Defis Standorte In Waldshut: Kindertagesstätte auf dem Aarberg, Rathaus, Stadthalle und Hochrheinsporthalle. In Tiengen: Realschule, Klettgau-Gymnasium, 1-2-3-Sporthalle, Stadthalle und Rathaus. In den Ortsteilen: Feuerwehrgerätehaus Schmitzingen, Gemeindehalle Krenkingen, Alte Schule Indlekofen, Gemeindehalle Aichen und Gemeindehalle Gurtweil. Funktionsweise Automatisierte, externe Defibrillatoren (AED-Geräte) können im Rahmen von Erste-Hilfe-Maßnahmen kontrolliert Stromstöße zur Wiederbelebung von Menschen bei Herzrhythmusstörungen oder Herzstillstand abgeben. Sie sind so konzipiert, dass auch Laien mit ihnen zurechtkommen. Über zwei aufklebbare Elektroden wird das Gerät mit der bewusstlosen Person verbunden. Anwendung Ein Defibrillator ersetzt nicht die Herz-Druck-Massage. Erste-Hilfe-Leister wählen immer als ersten Schritt den Notruf 112 und beginnen danach sofort mit der Herz-Druck-Massage. Nur wenn eine zweite Person anwesend ist, kann diese einen bestenfalls nahegelegenen Defibrillator holen, der dann zur weiteren Unterstützung der Wiederbelebung zum Einsatz kommen kann. Schulungen Interessierte Bürger Waldshut-Tiengens, die gezielt in die Handhabung von Defibrillatoren eingeführt werden möchten, können sich bei der Stadt melden, die dann eine Einweisung organisiert. Ansprechpartnerin ist bei der Stadtverwaltung Jacqueline Scheuch, Telefon 07751/833-131, E-Mail (jscheuch@waldshut-tiengen.de).

Von den 14 neuen Defibrillatoren kam bislang keiner zum Einsatz. Aber Leben gerettet haben die kleinen Koffer in der Gegend durchaus schon, wie Edelbert Gantert, Ausbilder beim DRK-Kreisverband Waldshut, weiß. Schon vor 20 Jahren gab es nach seiner Aussage Defibrillatoren. Auch in Waldshut-Tiengen hängen über die 14 neuen hinaus etliche weitere ältere Modelle in Gemeinden und kommunalen Einrichtungen. Damals waren sie laut Gantert allerdings schwieriger für Laien zu bedienen als die heutigen modernen Geräte.

Den Defibrillator lösen und herausnehmen. | Bild: Ursula Freudig

Die 14 neuen städtischen Defibrillatoren haben alle eine Sprachfunktion, die bei Nutzung Anweisungen gibt. Einweisungen helfen zusätzlich, um Hemmschwellen abzubauen. Ortsvorsteher und die Mitarbeiter des Waldshuter Rathauses hat Gantert beispielsweise schon geschult. Zahlreiche weitere Personen sind in der Verwaltung und in städtischen Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten und Baubetriebshof als Ersthelfer ausgebildet.

Bürger können sich schulen lassen

Einweisungen für alle Bürger Waldshut-Tiengens folgen bei Bedarf. „Defibrillatoren sind ein kleiner Baustein in der Rettungskette, der zusätzliche Sicherheit gibt“, fasst Norbert Bodmer, stellvertretender Hauptamtsleiter bei der Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen, ihre Bedeutung zusammen. Allgemein gilt: Besonders in abgelegenen Gegenden, die für Notärzte nicht verlässlich innerhalb der Zwölf-Minuten-Grenze zu erreichen sind, haben Defibrillatoren einen besonderen Stellenwert.