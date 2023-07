Was ist eine Kippe und was ist eine Kippstopp? Eine Kippe, das kann eine Turnübung am Reck sein, aber es kann auch ein Zigarettenstummel sein, der achtlos in die Landschaft geworfen wird und nebenbei das Trinkwasser vergiften kann. In Schmitzingen soll das jetzt anders werden. Der Ortschaftsrat beschloss, einen Kipp-Stopp anzuschaffen und ihn an der Schmitzinger Bushaltestelle in Stellung zu bringen.

Der Antrag im Gemeinderat der Stadt, Waldshut flächendeckend mit dem Gerät auszurüsten, fand keine Mehrheit, denn ein Gerät kostet um die 400 Euro. Wer sich nicht zu schade ist, kann auch Kippen vom Boden auflesen und sie dann im Kipp-Stopp oder im Hausmüll entsorgen. „Das Ding ist auch ganz einfach zu leeren“, scherzte Ortsvorsteher Lorenz Eschbach, „aber wie das geht, müssen wir erst noch herausfinden“.

Das Notstromaggregat, das der Ortschaftsrat für alle Fälle anschaffen will, wurde noch immer nicht geliefert. Aber das könne nicht mehr lange dauern, mit einer Lieferung könne noch im August gerechnet werden, so der Ortsvorsteher. Für die Gerätehalle sollen neue Stühle angeschafft werden, 150 Stück. Die Lehnen sind defekt und brechen ab, Reparaturen sind nicht möglich. Jetzt wurden Angebote über die Stadt eingeholt, die Gesamtkosten liegen bei 13.000 Euro. Lorenz Eschbach: „Das können wir uns nicht leisten“. Er schlug daher vor, die Anschaffung im nächsten Haushalt zu beantragen. Vermutlich müsse aber ein Drittel der Kosten aus eigenen Mitteln bezahlt werden.

Nächstes Thema war die sanierungsbedürftige Grillstelle bei der Halle. Abreißen oder Sanieren? lautete die Frage. Die Mehrzahl der Ortschaftsräte sprach sich für eine Sanierung aus. Der Ortsvorsteher schlug daher vor, in den Weihnachtsferien in Eigenleistung die alte Anlage abzureißen und das Mauerwerk zu erneuern. Jedenfalls sei der Grill in der jetzigen Form völlig unpraktisch und nicht mehr zu gebrauchen. Vorgeschlagen wurde auch, an der Grillstelle neue Sitzbänke aufzustellen. Für Ärger sorgen die wilden Müllablagerungen auf der Gemarkung Schmitzingen. Inzwischen konnten zwei der Müllsünder beobachtet und auch ihr Fahrzeugtyp identifiziert werden.

Der Ortsvorsteher mahnte die Bürger, wachsam zu sein und auch mal zu fotografieren. Beschlossen wurde, den Müll durch die Wegewarte wegschaffen zu lassen. Vorher sei jedoch die Frage zu klären, wem gehört der Müll? Eigentlich dem Grundstückseigentümer. Trotzdem wurde beschlossen, den Müll in eigener Regie wegräumen zu lassen.

Probleme bereiten weiterhin die wackligen Kanaldeckel in den Straßen des Dorfes, obwohl inzwischen achtzehn Deckel von der Stadt erneuert wurden. „Aber es sind immer noch viele am Wackeln und Klappern“. Daher schlug der Ortsvorsteher vor, einen Rundgang durchs Dorf zu machen, um klappernde Deckel zu orten und aufzulisten. Probleme bereite auch die zunehmende Zahl an Schlaglöchern, stellt der Ortsvorsteher fest.

Inzwischen wurden in aussichtsreicher Lage zwei Himmelsliegen aufgestellt. Wollen wir weitere Liegen aufstellen? fragte Lorenz Eschbach. Das wurde mehrheitlich verneint. Bemängelt wurde, dass ein Großteil der Straßenränder noch nicht gemäht wurde. „Die Stadt kommt nicht nach“, stellte der Ortsvorsteher fest. „Vermutlich müssen wir unsere Wegewarte mit den Arbeiten beauftragen“.

Positiv sei, so Lorenz Eschbach, dass inzwischen mehrere Piktogramme „Achtung Kinder“ auf den Straßen des Dorfes aufgebracht wurden.