„75 Jahre Holzwarth, 75 Jahre Kompetenz in Holz“, das war am Wochenende nicht nur für die 26 Mitarbeiter, sondern für die vielen Gäste und namhaften Vertreter aus der Politik und dem Wirtschaftsleben ein Grund zu feiern.

Als „ältester Mitarbeiter der Firma Holzwarth“ begrüßte Albert Gebhardt die vielen Gäste zur Jubiläumsfeier und gab einen Einblick in die Firmengeschichte und in die Zukunft der Firma Holzwarth. 1947 hatte Fritz Holzwarth einen „Sperrholz-Vertrieb“ gegründet, der durch ein kontinuierliches Wachstum 1970 einen Umzug in das Gewerbegebiet Schmittenau erforderte. Dort auf dem 9000 Quadratmeter großen Betriebsgelände wurde eine große Lagerhalle errichtet. Nach dem überraschenden Tod von Peter Holzwarth übernahm dann Albert Gebhardt als Geschäftsführer die Firma. Ulrike Holzwarth bot ihm dann 1983 auch die Beteiligung am Unternehmen, das er 45 Jahre lang führte, an.

2014 überführte Gebhardt den Familienbetrieb als selbstständiges Unternehmen an seinen langjährigen Freund und Partner Jörg Jordan, Inhaber der Unternehmensgruppe W.& L. Jordan GmbH mit Sitz in Kassel. Die Geschäfte der Firma Holzwarth werden aber nach wie vor von Thomas Bächle -Geschäftsführer-, Fred Himmelmann und Albert Gebhardt geführt. Mit Blick auf die 26 Mitarbeiter sagte Albert Gebhardt: „Ihr seid eine tolle Truppe“ und er verwies damit auch auf die Zukunft des Unternehmens, das seine Kompetenz in Holz seit 2022 als Gesellschafter auch im Leuchtturmprojekt „Zentrum Holzbau Schwarzwald“ einbringt und resümierte: „Holz ist der Werkstoff der Zukunft.“ Zunächst aber lauschten die Gäste noch den folgenden Grußworten.

Jörg Jordan, Inhaber der Unternehmensgruppe W.& L. Jordan GmbH, zu der seit September 2022 auch die Firma Holzwarth gehört, ging ausführlich auf die Bedeutung des Baustoffes Holz ein: „Im Cluster Forst und Holz sind mehr Menschen beschäftigt als im Cluster Auto“. Holz sei ein enormer Wirtschaftsfaktor und gilt als klimagünstiger Werkstoff, so Jordan. Glückwünsche übermittelten die Gäste aus der Politik. SPD-Abgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter lobte: „Es ist gut, dass es Familienunternehmen gibt, die mit Leidenschaft ans Werk gehen“ und CDU-Abgeordneter Felix Schreiner schätzte die „unglaubliche unternehmerische Power und Verantwortung von Albert Gebhardt“.