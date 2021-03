Im Großherzogtum Baden galt der Beamte als herausragendes Mitglied des Bürgertums. So auch in Waldshut mit den in seinen Mauern konzentrierten Behörden. Ein Artikel im Alb-Bote von 1872 zur schulischen Reorganisation verdeutlicht, wie auf die Anliegen der Beamten eingegangen wurde.

Die 1814 gegründete Bürger- und Realschule war die erste über die Volksschule hinaus weiterführende Schule in Waldshut. 1840 wurde sie in „Höhere Bürgerschule“ umbenannt. Schließlich musste der Gemeinderat 1872 über die Reform entscheiden, die Schule als Realschule ohne Latein zu führen oder mit dem Pflichtfach Latein als gymnasiale Vorstufe, also ein Progymnasium. Der Gemeinderat entschied sich für dieses „halbe Gymnasium“, von dem nicht nur die Sprösslinge von Beamten, sondern auch alle anderen eingeschulten Kinder profitierten.

Doch unumwunden nennt der Artikel die Rücksichtnahme auf die Beamten als Grund für die Entscheidung zur Einführung des Progymnasiums. Unter den in Waldshut „obwaltenden Verhältnissen“ müsse auf den „zahlreichen Kreis von Beamten Rücksicht“ genommen werden, hieß es. Und weiter: „Derselbe bedarf aber einer Schule, auf der seine Söhne eine solide Grundlage zur Gymnasialbildung erhalten können. Und gerade an einer solchen Schule fehlte es bisher nicht bloß in Waldshut, sondern im ganzen Kreis, ja auf der ganzen weiten Strecke von Konstanz bis Freiburg. Es wird für nicht wenige Familien eine Erleichterung sein, ihre Söhne einige Jahre länger als bisher hier behalten zu können.“

Die Schuljahre der gymnasialen Oberstufe mussten die Waldshuter Schüler dann an einem auswärtigen Gymnasium absolvieren, etwa in Freiburg, um ihr Abitur machen zu können. 1924 wurde die Schule Realgymnasium, im gleichen Jahr legten die ersten Schüler in Waldshut die Abiturprüfung ab. Das Hochrhein-Gymnasium ist heute ein allgemeinbildendes Gymnasium mit naturwissenschaftlichem, neusprachlichem und einem Musik-Profil und hat 1000 Schüler.