von Ursula Freudig

Achtlos an der Stadtgärtnerei in der Waldshuter Schmittenau vorbeizugehen, fällt schwer. Denn direkt bei ihrem Eingang fallen zwei stattliche, runde Beete mit über fünf Meter Durchmesser ins Auge. Besonders bei dem einen verweilen Flanierende gern. Unzählige Sorten, insgesamt rund 300 kleine und große Kakteen und Sukkulenten, bestechen dort mit Formenvielfalt.

Schlangenförmig: Blick auf Triebe der „Königin der Nacht“ im Rondell der Stadtgärtnerei – eine Nacht lang hat sie im Hochsommer durch majestätische Blüten ihrem Namen alle Ehre gemacht. | Bild: Ursula Freudig

Das Rondell gibt es schon länger, ist aber seit Frühjahr an einem neuen Standort und größer und „reichhaltiger“ als zuvor. Entstanden ist es unter Regie von Gärtnermeister Martin Feldmann, einem Fan von Kakteen und Sukkulenten. „Sie sind meine große Leidenschaft, auch zuhause“, sagt er.

Grüner Blickfang: Bernd Kramm (links, Leiter der Stadtgärtnerei Waldshut-Tiengen) und Gärtnermeister Martin Feldmann neben dem prachtvollen Kakteen- und Sukkulenten-Rondell beim Eingang zur Stadtgärtnerei, Interessierte können es bequem auf den Steinplatten „umrunden“. Bilder: Ursula Freudig | Bild: Ursula Freudig

Die meisten Pflanzen in dem Rondell hat er als Ableger und Stecklinge von zuhause mitgebracht. Dank der wasserspeichernden Eigenschaft der Kakteen und Sukkulenten, brauchen sie nur wenig Wasser. Sogar im heißen Augustmonat reichte nach Aussage des Gärtnermeisters, einmaliges gießen. In dem Rondell gedeiht auch ein ganz besonderer Kaktus, der zugleich der Lieblingskaktus von Martin Feldmann ist: Die „Königin der Nacht“, auf lateinisch „Selenicereus grandiflorus“.

Ihre unscheinbaren, schlangenähnlichen Triebe bringen jedes Jahr nur eine Nacht lang Blüten hervor. Aber was für welche. Groß und prachtvoll sind sie. Am frühen Abend beginnen sie, sich zu öffnen, um Mitternacht rum sind sie komplett offen und gegen Morgen bereits wieder zu und am verwelken. „Blühen ist allgemein für Kakteen eher nebensächlich“, bringt es Martin Feldmann auf den Punkt. Nicht mehr allzu lange ist das Rondell zu bewundern.

Überwintern im Gewächshaus

Zum Überwintern kommen die Kakteen und Sukkulenten in wenigen Wochen in ein frostfreies Gewächshaus der Stadtgärtnerei. Für den Transport braucht es Hilfsmittel. Besser als mit Lederhandschuhen funktioniert es laut Martin Feldmann mit zwei Handbesen oder zwei Styrophorplatten, zwischen die die „stachligen Gesellen“ gepackt werden.

Imposant ist auch das zweite Rondell beim Eingang zur Stadtgärtnerei. Umringt von Blumen, wächst darin eine große Bananenstaude, die auch kleine Bananen trägt. Groß und reif werden sie nicht mehr. Hierfür sind unsere Sommer zu kurz.

Die Stadtgärtnerei Die Stadtgärtnerei unter der Leitung von Bernd Kramm zieht jährlich rund 35.000 Pflanzen und über 120 Grün- und Kübelpflanzen für die Begrünung der Stadt. Sie pflegt rund 25 Hektar städtische Grünflächen, 14,5 Hektar in Waldshut und 10,5 Hektar in Tiengen. Ihr Gelände in der Schmittenau in Waldshut, Jahnweg 14, umfasst rund 1500 Quadratmeter, davon sind rund 800 Quadratmeter Gewächshausfläche.

Die beiden Rondelle laufen als „Hingucker“ so neben den eigentlichen Aufgaben der Stadtgärtnerei mit. An-fang Oktober räumt die Stadtgärtnerei in der Doppelstadt den Sommerflor ab und die Herbstbepflanzung kommt im öffentlichen Raum in die Beete und Kübel.

Herbstliche Farben: Gräser und Chrysanthemen warten in der Stadtgärtnerei darauf, Anfang/Mitte Oktober in die Grünflächen der Stadt gepflanzt zu werden. | Bild: Ursula Freudig

Das sind unter anderem Chrysanthemen, Purpur Glöckchen, Wolfsmilch, Efeu, verschiedene Gräserarten und vor allem auch Horn-veilchen: Tausende hat die Stadt-gärtnerei Anfang September pikiert. Sie wachsen jetzt im Gewächshaus zur richtigen Größe heran, um ab Anfang Oktober herbstliche Farbenpracht in die Stadt zu bringen.