von Manfred Dinort

Es ist wieder soweit: Es klingelt an der Haustüre, die Narrenzeitung ist da, die Flaschenpost der Leiterbachpiraten, die diesmal unter dem pikanten Titel „Fit im Schritt – genderneutrales Lifestyle Magazin“ erschienen ist. Unter dem Titel ist eine heftgroße Folie eingelassen, ein glitzernder Spiegel. Was haben sich die Narren wohl dabei gedacht?

Kaum ist die Haustüre geschlossen, beginnt ein eifriges Blättern: Wen haben die Narren diesmal ins Visier genommen und fachgerecht seziert? Doch dazu sollte auch gesagt werden: Die Arbeit der närrischen Redaktion ist nicht ganz einfach. Man braucht Talent, eine scharfe Zunge und eine spitze Feder, um das Dorfgeschehen ins rechte Licht zu rücken und aus närrischer Sicht zu interpretieren.

Damit der Cocktail gelingt, ist eine Portion Humor vonnöten, eine Prise Sarkasmus, ein geschultes Ohr und eine gute Beobachtungsgabe. Dazu gehört auch der Ehrgeiz, möglichst dick aufzutragen, immer ins Schwarze zu treffen und kein Fettnäpfchen auszulassen – wichtige Zutaten, ohne die das närrische Produkt wässrig und fade schmecken würde.

Auch der Stammtisch liefert Material

Da einer allein sich kaum rühmen kann, all diese Qualitäten auf sich zu vereinen, ist Teamarbeit gefragt, aber auch die Zusammenarbeit mit Denunzianten, Spitzeln, Schnüfflern und verdeckten Ermittlern. Auch der Stammtisch im örtlichen Gasthaus gibt einiges her. Schriftstellerische Fähigkeiten sind erforderlich um alles in kantiger Prosa oder in ruppigen Versen zu Papier zu bringen, zu illustrieren und für eine ansprechende Optik zu sorgen.

Doch diese Fähigkeiten haben die Piraten gut drauf und auch jetzt ist ihnen wieder eine spektakuläre Mischung gelungen, gut gepfeffert und fein gewürzt. Doch eines fehlt diesmal: der Narrenfahrplan. Coronabedingt mussten sich die Narren in den beiden vergangenen Jahren stark zurücknehmen und ihr gewohntes Programm auf ein Minimum streichen.

Corona erlaubt nur die Flaschenpost

Auch die Bunten Abende, die in den vergangenen Jahren in der Remetschwieler Halle über die Bühne gingen, mussten erneut abgesagt werden. Geblieben ist an der diesjährigen Fasnacht die Flaschenpost.

Die Idee einer Narrenzeitung ist in Oberalpfen so alt wie der Narrenverein selbst, der 1982, also vor 40 Jahren, aus der Taufe gehoben wurde. Gleich die erste Ausgabe, die im Februar 1984 als „Flaschenpost“ erschien, war für Oberalpfen eine literarische Sensation, ein Volltreffer.

Danach folgten alljährlich neue Varianten in den unterschiedlichsten Aufmachungen, etwa als Landluft-Report, als Apothekenführer, als Spielekiste oder als „Lausbubengeschichten von Wilhelm Pfusch“. Diesmal umfasst die Zeitung mehr als 30 Seiten, im Visier der Narren stehen Vereine, Gruppen und eine Reihe von Einzelpersonen, die ihren Kopf mal wieder zu weit herausgestreckt oder ihre Zunge nicht in Acht genommen haben.