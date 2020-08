von Herbert Schnäbele

Aus Anlass seines 80. Geburtstages, den er bereits im Mai dieses Jahres gefeiert hat, präsentierte Günther Agricola zur diesjährigen Waldshuter Chilbi ein überaus gefälliges und ansprechendes Orgelkonzert in der Liebfrauenkirche. Eindrucksvoll ergänzt wurde das Konzert durch zwei Gesangsauftritte der in der Region bekannten Sopranistin Maria Backhaus. Das ursprünglich für den Mai geplante Konzert musste seinerzeit wegen der Corona-Krise ausfallen.

Kantor Oliver Schwarz-Roosmann begrüßte die nahezu 90 Zuhörer, die bei entsprechender Abstandsregelung in der Kirche Platz gefunden hatten. Er bedankte sich bei Günther Agricola für das Konzert, bei dem die Zuhörer um eine Spende für die neue Orgel in Tiengen gebeten wurden. Schwarz-Roosmann würdigte kurz seine Verdienste um die Kirchenmusik. „Wir sind dankbar und gratulieren Günther Agricola. Er hat in Mariä Himmelfahrt Tiengen und Liebfrauen Waldshut während vieler Jahre Großes geleistet“, fasste Schwarz-Roosmann die Vergangenheit des Kirchenmusikers zusammen. Auch an Maria Backhaus richtete er Dankesworte für ihr Engagement.

Mit einer Komposition von François Couperin begann der Organist in weichen und getragenen Klängen das Konzert, wobei die gelungene Imitation eines Krummhorns besonders ins Gehör ging. Kraftvoll und mit bemerkenswerter Sicherheit erklangen danach das Präludium und Fuge in e-Moll von Johann Sebastian Bach und „Plein Jeu à la Couperin“ von Gordon Young. Harmonisch und getragen konnten die Zuhörer das Stück „Enigma“ von Edward Elgar, fast etwas wohltuend nach den kräftigen Klängen der Vorstücke empfinden. Anschließend ließ Maria Backhaus im Stück „Mariä Wiegenlied“ von Max Reger, von Agricola sensibel begleitet, ihre kraftvolle Sopranstimme erklingen.

Nach weiteren Orgeldarbietungen des Jubilars von Hermann Schröder und Richard Wagner endete das Konzert mit teilweise eigenwilligen Klangbildern in dem „Versuch einer Interpretation (Ecce sacerdos magnus)“ von Anton Bruckner. Als Zugabe erklang erneut in einer stimmgewaltigen Darbietung von Maria Backhaus das bekannte „Panis Angelicus“ von Caésar Franck. Heftiger Beifall des Publikums belohnte die Interpreten für die rund 45-minütige Aufführung.