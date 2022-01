von Susanne Eschbach

Ein einziges Los und gleich der Hauptgewinn. „Das war ein tolles Weihnachtsgeschenk“, freut sich Dominik Baumgartner. Der 31-Jährige aus Höchenschwand ist der diesjährige Hauptgewinner bei der 23. Ausgabe des großen Weihnachtsgewinnspiels in Waldshut-Tiengen. Er hat den Skoda Scala im Wert von 21.200 Euro gewonnen.

„Ich wusste zunächst gar nicht, um was es geht“, war der junge Mann zunächst verwirrt, als er zwei Tage vor Weihnachten den Anruf aus dem Waldshuter Rathaus erhalten hatte, wo die Gewinner der Aktion unter notarieller Aufsicht ermittelt wurden. „Erst nach und nach ist mir eingefallen, dass ich mich ja an dem Weihnachtsgewinnspiel beteiligt hatte“, erzählt er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Wegen Corona musste der junge Familienvater in der Vorweihnachtszeit zu Hause in Quarantäne ausharren. „Eine Bekannte war für mich in der Apotheke, und mit den Medikamenten war auch dieses Los mit dabei“, erzählt er. Zunächst landete das Los im Abfall. „Ich habe ohnehin nie Glück bei Gewinnspielen“, sagt er. Denn nicht zum ersten Mal hat er sich am großen Weihnachtsgewinnspiel des Werbe- und Förderungskreises Waldshut, der Aktionsgemeinschaft Tiengen und des SÜDKURIER Medienhauses beteiligt.

Doch dann hat er es sich doch noch einmal überlegt, das Los herausgesucht und aktiviert. Zu seinem Glück. Den Hauptgewinn kann der junge Mann gut gebrauchen. „Unser Auto ist in die Jahre gekommen“, erzählt er. Momentan ist die junge Familie dabei, ihr neues Eigenheim im Ortsteil Strittberg umzubauen, das sie im Mai beziehen möchte. Und das jetzt nicht extra noch Geld in ein neues Auto investiert werden muss, ist ein Glücksfall für die Baumgartners.

Das Gewinnspiel Zum 23. Mal hatten der Werbe- und Förderungskreis Waldshut, die Aktionsgemeinschaft Tiengen und das SÜDKURIER Medienhaus das Weihnachtsgewinnspiel veranstaltet. Knapp 90.000 Rubbellose aktivierten die Teilnehmer im Dezember 2021. Neben dem Hauptgewinn, einem Skoda Scala im Wert von 21.200 Euro, wurden 15 Preise verlost. 55 Geschäfte in Waldshut-Tiengen hatten sich an der Aktion beteiligt und dafür Preise zur Verfügung gestellt. Der Gesamtwert beträgt mehr als 43.300 Euro. (jsc)

Am Mittwoch durfte Dominik Baumgartner seinen Hauptgewinn in Empfang nehmen. Im kleinen, feierlichen Rahmen haben Geschäftsführer Georg Frohm und Serviceleiter Oliver Beck vom Autohaus Waser in Tiengen, das den Wagen zusammen mit dem SÜDKURIER Medienhaus sponsert, das Auto samt Schlüssel dem Gewinner überreicht. Sie gratulierten dem jungen Mann zu seinem Gewinn und freuten sich darüber, dass Fortuna einen jungen Familienvater ausgewählt hat.

Gerade mal ein Los hat Dominik Baumgartner (vorne) aus Höchenschwand den Hauptgewinn, einen Skoda Scala, im Wert von 21.200 Euro beschert. Weiter mit auf dem Bild (von links): Heiko Spitznagel, Regionalmanager SK ONE, der Werbevermarktung des SÜDKURIER Medienhauses, Geschäftsführer Georg Frohm und Serviceleiter Oliver Beck vom Autohaus Waser. | Bild: Susanne Eschbach

Bei der Übergabe mit dabei war auch Regionalmanager Heiko Spitznagel von SK ONE, der Werbevermarktung des SÜDKURIER Medienhauses. „So hat Corona wenigstens einmal eine positive Seite gezeigt“, sagte er. „Denn ohne den Gang in die Apotheke hätte es vielleicht kein Los gegeben.“

Die Gewinner der weiteren 15 Sachpreise wurden ebenfalls benachrichtigt und bekommen die Preise nach und nach von den jeweiligen Sponsoren überreicht, worüber wir noch berichten werden. Auf die sonst übliche Übergabefeier mit allen Beteiligten wird wegen der Pandemie erneut verzichtet.