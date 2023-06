„Danke für Ihr Durchhaltevermögen, Ihre Geduld, Ihre guten Nerven“, sagte Oberbürgermeister Philipp Frank zum Auftakt des Tags der offenen Tür mit Blick auf den Entstehungsprozess, der nicht immer geradlinig verlaufen sei. „Bauen ist Abenteuer“, erklärte der OB. Er zeigte sich erfreut und stolz, dass die mitunter holprige Reise nun beendet ist. In den kommenden Wochen werden noch letzte Arbeiten durchgeführt und Mängel am Gebäude behoben.

Musikzug St. Florian Video: Schlichter, Juliane

„Haltet durch! Wenn es fertig ist, wird es richtig gut“, sagte Stadtkommandant Peter Wolf an seine Feuerwehrkameraden gerichtet, nachdem er vom Oberbürgermeister genau wie Kitaleiterin Melanie Brunner einen symbolischen Schlüssel überreicht bekommen hatte.

Melanie Brunner und Peter Wolf erhalten symbolische Schlüssel von OB Frank. | Bild: Bilder: Juliane Schlichter

Für die Feuerwehrabteilung Waldshut endet mit dem Umzug in die Robert-Gerwig-Straße die Ära am Johannisplatz in der Altstadt. „Das alte Gebäude genügte den Ansprüchen an eine moderne Feuerwehr nicht mehr“, erklärte Philipp Frank den Gästen.

Das ursprüngliche Vorhaben, ein Blaulichtzentrum beim Waldshuter Bahnhof mit Feuerwehr, Polizei und Deutschem Roten Kreuz zu errichten, hat sich laut OB als nicht umsetzbar erwiesen. Stattdessen reifte die Idee, das Gerätehaus mit einer Kita zu kombinieren und so „zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen“. Denn der Bedarf an Kita-Plätzen sei hoch.

Das Architekturbüro Bächlemeid aus Konstanz habe die Aufgabenstellung, die Nutzungsbereiche Feuerwehr und Kita innerhalb eines Gebäudes strikt zu trennen, „auf geniale wie simple Weise gelöst“, lobte Frank. „Danke, dass wir das Konzept so umsetzen konnten“, sagte Architekt Martin Bächle bei der Einweihung.

Der Dachgarten der Kita Video: Schlichter, Juliane

Das Waldshuter Feuerwehrgerätehaus mit der Kita Ziegelfeld auf dem Dach sei beispiellos. „Ich kenne kein vergleichbares Projekt in Baden-Württemberg“, sagte Sabine Hartmann-Müller. Die CDU-Landtagsabgeordnete bezeichnete den ehrenamtlichen Einsatz der Feuerwehr als „unverzichtbar und pures Gold“.

Rückblick Der Gemeinderat der Stadt Waldshut-Tiengen stimmte im Juni 2018 für das neue Feuerwehrgerätehaus für die Abteilung Waldshut sowie gleichzeitig für eine neue Kindertagesstätte (Kita). Anschließend lobte das Gremium einen Architektenwettbewerb aus. Auf dem ehemaligen Güterbahnhofareal zwischen Bahnlinie und Ziegelfeld an der Robert-Gerwig-Straße begannen im Februar 2020 die Bauarbeiten für das Gerätehaus mit Kita auf dem Dach.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner dankte all jenen Männern und Frauen, „die ihr Leben im Einsatz aufs Spiel setzen“. Zwei Dinge unter ein Dach zu packen, lobte er als „mutigen Schritt“, der mit Blick auf eine nachhaltige Flächennutzung „hoffentlich viele Nachahmer findet“.

„Ich freue mich für die Feuerwehr, die Kita und für die ganze Stadt“, erklärte der Grünen-Landtagsabgeordnete Niklas Nüssle. Mit dem Neubau sei ein „Schmuckstück und innovatives Projekt gelungen“.

Der Waldshuter Landrat Martin Kistler nannte das Gerätehaus einen „Ort der Zusammenarbeit, der Kameradschaft und der Fortbildung“. Er wünschte den Kameraden „eine gesunde Rückkehr aus allen Einsätzen“.

Segnung des Gebäudes Video: Schlichter, Juliane

Der OB hofft, dass das Gerätehaus dabei hilft, „den für die Feuerwehr von morgen dringend benötigten Nachwuchs zu gewinnen“. Vielleicht sogar aus dem Stockwerk darüber – von den Löschzwergen, den Feuerkäfern und Feuerdrachen, wie die Kita-Gruppen heißen.

Nach einer Segnung des Gebäudes durch den evangelischen Prädikanten Felix Lohrer und dem katholischen Pfarrer Ulrich Sickinger wurde es von zahlreichen Besuchern besichtigt.