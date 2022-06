von Susanne Schleinzer-Bilal

Die Band Leléka (“Storch“) aus Berlin um Sängerin Viktoria Leléka mit Jakob Hegner am Schlagzeug, Jazzpianistin Anna Wolfarth am Flügel und Sydney Werner, Kontrabass, hatte die Herzen der Zuschauer im Nu erobert. Schon Kerstin Simon, Leiterin des Kulturamts in Waldshut, hatte in ihrer Begrüßung das letzte Konzert der Serie als „einen Knüller“ angekündigt.

„Die Basis ist die ukrainische Volksmusik mit einem besonderen Sound. Leléka ist dieses Jahr für den deutschen Jazzpreis nominiert. Willkommen zu einem wunderschönen Ethno-Jazz Abend“, führte die Kulturamtsleiterin in das Konzert ein. Eine besondere Freude an dem Abend für Leléka war, dass ihr Vater, der aus der Ukraine geflüchtet war, mit einigen ukrainischen Freunden im Saal saß und sie ihn nach dem Konzert in die Arme schließen konnte.

Barfuß, zart, im langen Kleid kam die Sängerin auf die Bühne und sagte „seit Februar kann ich nicht mehr spielen wie früher, ich muss an die Freunde und Bekannte in der Ukraine denken, unsere Kultur im Land ist zerstört, danke, dass ihr alle da seid“. „Wir fangen sehr ruhig an“, erklärte sie dann das erste Stück, eine Gedichtvertonung. Dann folgte ein ukrainisches Schlaflied, „ich liebe Schlaflieder“ sagte sie fast entschuldigend.

Die Bandbreite ihrer Stimme reizte sie in ihrer Version eines ukrainischen Volkslieds aus, das sie erst in der Originalversion dann in der bearbeiteten Version präsentierte. Auch die „Gedanken sind frei“, interpretierte sie auf ukrainisch, in einer sehr überraschenden, eigenen, wilden Komposition. Es ist unbestreitbar Volksmusik, die sie singt, mit bezaubernden Liebesgeschichten. Eine Musik, die aber nie angestaubt daher kommt, sondern mit einer Stimme, die frisch, gewaltig, jazzig ist und die Herzen berührt. Diese applaudierten begeistert und holten das Quartett nach Konzertende erneut auf die Bühne.