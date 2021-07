von Rosemarie Tillessen

Es war kein Abend für Feiglinge: prasselnder Regen und eine für Juli ungewöhnlich kalte Abendtemperatur. Doch die knapp 30 Besucher, die trotzdem den Weg ins Langensteinstadion in Tiengen auf sich genommen hatten, wurden reich belohnt mit einem sprühendem Feuerwerk aus Temperament und Witz. Dort trat im Rahmen des Open-Air-Kulturfestivals das Duo Luna-Tic mit seinem neuen Programm „Heldinnen“ auf. Dazu gehören Olli aus Paris (Stéphanie Lang) und Claire aus Berlin (Judith Bach). Chic in Weiß und Rot gekleidet, springen sie auf die Bühne, tanzen, hüpfen, spielen virtuos Klavier und wackeln mit dem Po: „Das war unser Warm-Up!“

Auch Klavierspiel und Gesang war Teil des Programms. | Bild: Rosemarie Tillessen

Doch sie haben ein ernstes Anliegen: Sie wollen die Tragödie „Antigone“ von Sophokles spielen – „Das haben Sie doch in der Schule gelernt?“ – und streiten sich über die Rollenverteilung. Überhaupt streiten sie viel und wortgewaltig – Olli oft in französisch oder mit bezaubernden deutschen Sprachfehlern, Claire in frechem Berliner Slang. Sie ist wie der Pumuckl-Kobold neben der schönen Olli, die für ihre Heldin Antigone kämpft.

Das Duo Luna-Tic spielte auch auf Ukulelen. | Bild: Rosemarie Tillessen

Doch Claire will keine Vorlage: „Jetzt wird improvisiert!“ Und das tun sie ausgiebig, tauschen die Rollen, spielen plötzlich Wachmann und König Kreon und singen sich irgendwann die Tragödie heiter: „Wir lassen einfach Text weg, das merkt hier keiner!“

Turbulente Wechsel

Es ist wirklich ein Feuerwerk an Temperamentsausbrüchen. Sie singen von griechischem Wein, tanzen Sirtaki – längst klatscht das Publikum mit – und greifen immer wieder in die Tasten oder zaubern kleine Gitarren hervor. Das alles höchst akrobatisch und voller Situationskomik. Auch die tragische Geschichte der Antigone wird im Schnelldurchgang erzählt, aber sie werden sich einig: „Wir spielen die Tragödie ohne trauriges Ende!“

Ihre Heldinnen sind überall – Jeanne D‘Arc, Rosa Luxemburg, Greta Thunberg... Und sie wollen selber kämpfen, wie Antigone: „Probleme gibt es überall! Dagegen werden wir kämpfen. Vielleicht morgen? Oder nach dem Sommer?“ Und Claire resigniert: „Wir sind noch nicht bereit, zu verzichten. Vielleicht sind Sie ja Antigone?“ Mit dieser überraschend ernsten Wendung endet dieser bunte, virtuose Abend von zwei außergewöhnlichen Kabarettistinnen. Es gab großen Beifall eines kleinen, sichtlich erwärmten Publikums.