Wer sieben Mal im Jahr beim Falschparken erwischt wird, erhält auf Anordnung der Stadt Waldshut-Tiengen ein Fahrverbot von drei Monaten, berichtete der Alb-Bote im November vor 35 Jahren. „Solche Leute zeigen, dass sie nicht bereit sind, die Regeln zu beachten“, unterstrich der damalige OB Franz-Joseph Dresen seine Absicht, als Ortspolizeichef mal den Knüppel aus dem Sack zu holen. Ausgelöst vom Frust über jene notorischen Falschparker, die schon fast lustvoll die Kraftprobe mit der Stadt suchten.

Waldshut-Tiengen Strafzettel und Co.: So viel nimmt die Stadt mit Bußgeldern ein Das könnte Sie auch interessieren

„Aber hoppla“ raunte es in der Bevölkerung, als Dresen den Fehdehandschuh aufnahm. Was über Tage das Lieblingsthema in der Lokalpresse war. Und als es in einer Zeitung gar hieß, Falschparker-Jäger Dresen sei vom Innenministerium zurück gepfiffen worden, legte der OB nach: „Wir haben das Recht, ein dreimonatiges Fahrverbot gegen rigorose Falschparker auszusprechen“, beharrte er in einem Pressegespräch und schilderte: Nach vier Strafzetteln folgt beim fünften Falschparken eine Anzeige, beim sechsten Mal eine weitere Anzeige und die Warnung, dass beim siebten Mal das Fahrverbot droht.

Waldshut-Tiengen Erinnern Sie sich? Strafzettel haben Kirchgänger vor 30 Jahren in Waldshut erhalten, obwohl es wegen Baustellen kaum andere Stellplätze gab Das könnte Sie auch interessieren

Woraus deutlich wurde, dass die Stadt an jene hartleibigen Kunden dachte, die den Stadtpolizisten durch beharrliches Überschreiten der Verkehrsvorschriften ständig auffielen. Allein ihnen sollte mit dem Fahrverbot gedroht werden. Nicht gemeint war der 08/15-Parksünder, der mal hier, mal dort das Pech hatte, sich ein Knöllchen einzufangen. Selbst bei mehr als sieben Strafzetteln im Jahr wollte diesen Leuten niemand an den Führerschein.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Dresen lüftete denn auch den Schleier, wer Auslöser des Ganzen gewesen war: Eine Frau, die ihr Auto stets an der gleichen Stelle im Parkverbot abstellte und sich davon trotz vieler Strafzettel und gutem Zureden nicht abbringen ließ.

Weshalb die Stadt das Fahrverbot aussprach. Das vor Gericht gelandete Verfahren war noch offen, als die Parksünderin aus Waldshut wegzog. Worauf das Ordnungsamt den Fall einstellte – und bis heute kein Fahrverbot wegen Falschparkens verhängte.