Ausgiebigen Applaus und viele Komplimente wie „ das war toll, einfach genial. Hoffentlich kommen Sie bald wieder“ ernteten die beiden Künstler Hannah Schlubeck (Panflöte) und Thorsten Schäffer (Pianist) für ihr Konzert „colourful Panflute“, das am vergangenen Samstag im Schloss Schönau in Bad Säckingen stattfand. Zu einem „Programm, bunt und facettenreich, von Barock bis Jazz und zeitgenössischer Musik“, begrüßte Hannah Schlubeck das vorwiegend ältere Publikum im voll besetzten Schlosssaal.

Hannah Schlubeck gilt als einer der führenden Panflötistinnen. Einen Namen gemacht hat sie sich besonders im Bereich der klassischen Musik. Beim Konzert kamen zwei Panflöten zum Einsatz, eine Alt-und eine Tenorpanflöte. Thorsten Schäffer studierte Klavier, Tonsatz und Komposition mit Dirigat . Er ist ein gefragter Solist und Begleiter. Mit der Sonate in F -dur von Georg Philipp Telemann begann das Konzert. „Die meisten Stücke wurden nicht für Panflöte geschrieben, deswegen spiele ich hier bei Telemann die Stimme für Violine und Alt-Blockflöte“, erklärte Schlubeck. Dass die Panflöte auch in Bachs Orchestersuite eine gute Figur macht, bewies dann das nächste Stück. Keck spielte sich dann die Flöte in der Sonate in F-Dur von Gaetano Donizetti in den Vordergrund und übernahm elegant den Part der Oboe, für die das Stück ursprünglich komponiert gewesen war.

In Thorsten Schäffer hat das Instrument einen Begleiter, mit dem es hörbar harmonisiert. Die romantische Romanze von Robert Schumann, verträumt und sehnsuchtsvoll, auch sie ursprünglich für Oboe geschrieben.“ Eine Ballade von Niels Wilhelm Gade, die Sonatina Semplice von Petr Eben und „6 rumänische Volkstänze“ von Bela Bartok luden zum Tanzen ein. Eine der Höhepunkte dann „Summertime“ von George Gershwin und „Black Orpheus“ von Luiz Bonfá, Jazzmusik auf Panflöte und Flügel, was für ein musikalischer Genuss. Feurig dann das letzte Stück, der „Ungarische Tanz „ von Johannes Brahms. Natürlich durften die beiden Künstler nicht ohne Zugabe gehen .