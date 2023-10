Elf Sanitäter aus dem Landkreis Waldshut haben vor Kurzum beim Sanitätsdienst im Stadion in Dortmund ausgeholfen. Die Kooperation mit dem DRK-Kreisverband Dortmund besteht laut einer Mitteilung des DRK-Kreisverbands bereits seit mehr als zehn Jahren. Die Helfer der DRK-Ortsvereine Albbruck, Hohentengen und Wutöschingen unterstützten demnach beim Nachmittagsspiel auf der Südtribüne im Stadion in Dortmund beim Fußball-Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Union Berlin.

Bereits am Freitagnachmittag vor dem eigentlichen Ereignis begann die Reise in das rund 600 Kilometer entfernte Ziel im Ruhrgebiet. Untergekommen sind die Mitglieder beim Ortsverein Dortmund-Hörde, dessen Team die Mannschaft von der Schweizer Grenze schon erwartete. Am Samstag des Spiels ging es am Mittag zum Signal Iduna Park. Über den Abschnittsleiter Süd wurden die Gäste vom Hochrhein verschiedenen Blöcken zugeteilt.

Die Helfer aus Wutöschingen und Albbruck leisteten in den Blöcken 11 und 14 ihren Beitrag, während zwei aus Hohentengen im Block 88 für die Zuschauer zur Verfügung standen. Und dann ging es los. Die Fans jubelten und eine sagenhafte Stimmung beeindruckte die DRK-Leute aus dem Süden, die zum größten Teil zum ersten Mal dabei waren. Dabei durfte auch der eine oder andere Blick auf das Spielfeld nicht fehlen. Da es ein abwechslungsreiches, torreiches Spiel gab, war der Dienst keineswegs langweilig.

Nach einem Abendessen und einer Zusammenkunft mit den Dortmunder DRK-Freunden ging es am Sonntag zurück in die Heimat. Die Kooperation mit dem DRK-Kreisverband Dortmund besteht schon seit mehreren Jahren. In unregelmäßigen Abständen fahren immer wieder Helferinnen und Helfer aus unterschiedlichen Ortsvereinen des Gebiets des DRK-Kreisverbands Waldshut nach Dortmund, um dort beim Sanitätsdienst im Stadion oder auch bei anderen Großveranstaltungen zu unterstützen. Allein für ein Bundesligaspiel werden 120 Einsatzkräfte für die rund 81.000 Zuschauer benötigt.