von Ursula Freudig

So hat man die Versöhnungskirche in Waldshut noch nie gesehen: Ein digitaler 360-Grad-Rundumspaziergang ermöglicht seit Kurzem ganz neue Blicke auf die 1977 eingeweihte evangelische Kirche im Stadtpark. Möglich gemacht hat dies ein professionell aufgezogenes Projekt der evangelischen Landeskirche Baden, das 2018, also noch vor der Corona-Pandemie, ausgeschrieben wurde.

Digitale Formate Die evangelische Kirchengemeinde-Waldshut bietet unter anderem diese digitalen Formate an: Digitaler Spaziergang (360 Grad Kirche auf www.kircheninbaden.de), am Sonntag, 27. Juni, wird um 9.20 Uhr und 10.20 Uhr das Projekt kurz in der Versöhnungskirche vorgestellt, danach, um 9.30 Uhr und 10.30 Uhr, Beginn der Gottesdienste. Youtube-Videos „Monatsspruch“ und „Bibel-VIP“, Links und weitere Informationen gibt es im Internet (www.evangelische-kirche-waldshut.de). Newsletter: Nach Anmeldung auf der Internetseite bekommen die Angemeldeten regelmäßig kostenlos einen Newsletter mit den neuesten Nachrichten aus der Kirchengemeinde per E-Mail zugeschickt.

Die Versöhnungskirche ist eine von 25 evangelischen Kirchen, die im Bezirk Baden mitmachen. Unter dem Motto „Dialog im Netz“ kann durch die betreffenden Kirchen „spaziert“ werden. Die Kosten für diese moderne Art eines Kirchenführers trägt die Landeskirche. Im Sommer 2020 war ein von der Landeskirche beauftragter Profi-Fotograf mit Stativ und einer besonderen Kamera mit Fischaugenobjektiv in Waldshut.

Das Material

Er hat aus verschiedenen Perspektiven Serien von hochauflösenden, hochwertigen Bildern von der Versöhnungskirche aufgenommen. Diese Bilder wurden dann mit digitaler Technik zu einem Film zusammengebaut. Digitale Spaziergänger erleben die Versöhnungskirche aus Perspektiven, die sie so vielleicht noch nie gesehen haben: Angefangen von ihrer Einbettung in den Stadtpark über die Innenausstattung bis zu Hintergrundinformationen zu ihrer Geschichte und ihren Besonderheiten wie beispielsweise zur Marc-Garnier-Orgel.

Sogar historische Kurzfilme sind eingebettet. Über Buttons kann sich jeder seine „Spazierwege“ frei wählen und mal hierhin und mal dorthin eine Abstecher machen. Links zu aktuellen Gegebenheiten und Angeboten auf der Internetseite der Versöhnungskirche ergänzen den digitalen Spaziergang, der nicht abgeschlossen ist und sich weiter entwickeln wird. Neue Informationen können bei Bedarf hinzugefügt werden.

Felix Lohrer, Vorsitzender der Bezirkssynode Kirchenbezirk Hochrhein, war und ist maßgeblich in das Projekt involviert. „Mit dem digitalen Spaziergang zeigen wir, dass wir in unserer Kirche auf der Höhe der Zeit sind“, sagt er. Eine einladende Wirkung soll das Projekt laut Pfarrer Wieland Bopp-Hartwig haben. „Wir hoffen natürlich, dass wir so das Interesse an der Kirche über Waldshut hinaus wecken und die Menschen dann auch herkommen“, sagt der Pfarrer.