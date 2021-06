Waldshut-Tiengen vor 2 Stunden

Ein buntes Dach aus Kunst spannt sich ab Dienstag, 15. Juni, über die Fußgängerzone in Tiengen

Die dritte LuftArt in der Fußgängerzone in Tiengen startet am Dienstag, 15. Juni. Josef Briechle und die Anra-Brüder fertigen dafür neue Kunstwerke an. Zwölf bunt bemalte Gewebebahnen sind dann insgesamt zu bewundern.