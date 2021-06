Peinlich, peinlich: Die im Juni 1986 gerade fertig betonierte Ein- und Ausfahrt des damals entstehenden Kornhausplatz-Parkhauses lag 20 bis 45 Zentimeter höher als die Poststraße. Im Waldshuter Rathaus schwankte nach Aufdeckung des Fehlers die Stimmungslage zwischen ungläubigem Kopfschütteln, Verärgerung und gequältem Humor. Wer hatte diesen Bock geschossen? Architektengemeinschaft, Baufirma oder Vermessungsbüro? Der damalige OB Dresen wollte im ersten Frust sogar einen Gutachter zur Klärung der Schuldfrage einsetzen.

Man wollte es zunächst nicht glauben, als Mitte Juni 1986 bei einem Routinebesuch eines Stadtbauamt-Mitarbeiters auf der Baustelle die Peinlichkeit bekannt wurde. Verärgert war die Stadt auch deshalb, „weil die Sache mal wieder am Rathaus hängen bleiben wird, obwohl wir für den Fehler nichts können“, maulte Franz-Joseph Dresen in einer Pressekonferenz. Der angekündigte Gutachtereinsatz sollte die Kostenübernahme für die Anhebung der Poststraße auf das Niveau der Parkhauseinfahrt klären. Was nicht ganz billig geworden wäre, hätte die Stadt an der Planung festgehalten, die Poststraße neu auszubauen.

Doch damals starteten dort noch die Linien-Postbusse. Die hätte man auf den neuen Busbahnhof bei der AOK verlegen können, um dann die Poststraße aufzubuddeln. Diese Lösung hätte wegen des gerade beginnenden Baus der Fußgängerunterführung zum Bahnhof jedoch ein Verkehrschaos auf der B 34 verursacht. Also blieb der Ausbau der Poststraße liegen. Auch bei den Gesprächen zwischen Bürgermeister Manfred Beck und den drei möglichen Sündenböcken zur Klärung der Schuldfrage kam nichts Erhellendes heraus.

Was letztlich egal war. Obwohl juristisch ungelöst, war es technisch kein Problem, mit ein paar Schaufeln Sand und Bitumen die höher liegende Ein- und Ausfahrt des Parkhauses dem Niveau der Poststraße anzugleichen. Dieses etwas schief aussehende, aber nur paar Hundert Mark teure Provisorium hat immerhin bis heute gehalten.