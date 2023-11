Waldshut – Ein besonderes Konzert mit einem großartigen Projektchor, einem gut aufgestelltem Instrumentalensemble mit historischen Instrumenten und brillanten Vokalsolisten – Jingjing Ma (Sopran), Philipp Pothardt (Tenor) und Torsten Meyer (Bass) – fand am Sonntag unter der Leitung von Matthias Flierl in der evangelischen Versöhnungskirche in Waldshut statt. Eingebettet war das Konzert in einen Gottesdienst. Aufgeführt wurde die Kantate von Johann Sebastian Bach „Wachet auf, ruft uns die Stimme“. Anders als im Gleichnis von Matthäus, der von den fünf törichten und fünf klugen Jungfrauen sprach, die den Bräutigam erwarteten und nur den Klugen Einlass gewährte, kündigt die Kantate von Hoffnung und Verheißung. Aber auch hier ist die Seele aufgerufen, immer bereit zu sein.

Der Chor machte den Anfang, rief in der Ouvertüre die Jungfrauen (die Seele) auf, sich bereit zu machen für die Hochzeit, denn der Bräutigam (Jesus) werde kommen. Dann kam der Tenor (Philipp Polhardt) im Rezitativ (solistischer Sprechgesang), der die Jungfrauen erneut ermunterte, den Bräutigam zu empfangen „dort sehet, kommt er daher gegangen“.

Im Duett mit Sopran und Bass sang der Sopran sehnsuchtsvoll (eindrucksvoll interpretiert von Jingjing Ma) „wann kommst du, mein Heil?“ und wird getröstet „ich komme, mein Teil, komm liebliche Seele, ich öffne den Saal zum himmlischen Mahl“ (Torsten Meyer, der als Bass glänzte). Der Chor bestätigte dann die Ankunft des Bräutigams und das Abendmahl „ihr Freund kommt vom Himmel prächtig, wir folgen all zum Freudensaal und halten mit das Abendmahl“. Im erneuten Rezitativ des Bass versprach er der Braut „vergiss o Seele nun die Angst und den Schmerz“. Das Ganze wurde im Duett zwischen Bass und Sopran „Mein Freund ist mein (Sopran) und ich bin sein (Bass); die Liebe soll nichts scheiden“ bestätigt. Jubelnd stimmte der Choral in den Schlusspart ein mit „Kein Aug hat je gespürt, kein Ohr hat je gehört, solche Freude“. Die zahlreichen Zuhörer spendeten viel Applaus