Der per Katalog bei einem Fastnachtsbedarf bestellte Löwenkopf kam rechtzeitig zum 11. 11. 1988 in Waldshut an. Für die Narretei war er allerdings nicht gedacht. Denn dieser 11. 11. vor 32 Jahren markierte nicht nur das gemeinhin von der Fasnacht reklamierte Datum, sondern auch einen in der Baugeschichte der Fußgängerzone in Waldshut bedeutenden Tag: An diesem Tag stülpte sich die damalige Apothekerin Lieselotte Hoppe als Vorstandsmitglied des Werbe- und Förderungskreises den Löwenkopf über und setzte als „Baulöwe“ um 16.15 Uhr den letzten Stein in das jetzt von Tor zu Tor reichende neue Straßenpflaster.

Ende 1987 waren die Pflasterarbeiten nach der Fertigstellung des Belags auf der Seltenbachbrücke bis ins Obere Tor vorgedrungen. Die Belagsarbeiten in der Kaiserstraße wurden im März 1988 begonnen. Bereits am 26. April wurde der bis zur Waldtorstraße reichende erste Bauabschnitt mit einem kleinen Straßenfest eingeweiht.

Gefeiert wurde damit das angenehm überraschende Ereignis, dass die Baufirma aus dem Bereich zwischen Oberem Tor und der Kreuzung Waldtor-/Amthausstraße abrückte und ein bis auf den Brunnen fertiges Stück der neuen Fußgängerzone hinterließ. An den Tischen einer Straßenwirtschaft gab es Bratwurst, Bier und alkoholfreie Getränke zum subventionierten Schleuderpreis von je 1,50 Mark sowie den Swing einer Dixieland-Combo.

Danach ging es Schlag auf Schlag. Das zunächst der Trödelei bezichtigte Stadtbauamt legte im Juni eine neue Planung vor. Sie versprach ein schnelleres Tempo mit genau abgegrenzten Bauabschnitten. Und, o Wunder: Die bis zum 11. 11. 88 bis zum Schmiedgässle garantierte Pflasterung hatte es sogar bis zum Unteren Tor geschafft.

Das freute die Einzelhändler mit Blick auf das beginnende Weihnachtsgeschäft besonders. Denn nun konnte der die Rheinstraße verstopfende Verkehr wieder durch das Tor abfließen. Auf die „Aktion Baulöwe“ folgte am 24. und 25. Juni 1989 die Einweihung der Fußgängerzone – unvergessen bleibt den Zeitgenossen dabei die von Tor zu Tor reichende, 330 Meter lange, Frühschoppentafel.